Verein "Schönfließer Mitte" am Start

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (MOZ) Im Lebuser Ortsteil gibt es einen neuen Verein. Sein Name "Schönfließer Mitte" steht nicht nur fürs Hauptbetätigungsfeld, sondern auch fürs Alter der meisten Gründer. Derzeit bestehen die schon 45 Vereinsmitglieder bei der Vorbereitung des 15. Kinder- und Feuerfestes am kommenden Wochenende ihre Feuerprobe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582125/

Die finanziell angeschlagene Stadt Lebus musste sich aus der Finanzierung des größten Festes in ihrem Ortsteil Lebus zurück ziehen. "Da mussten wir andere Finanzierungsquellen anzapfen", sagt Petra Golze. Die Schönfließerin ist die Vorsitzende des am 1. April gegründeten Vereins "Schönfließer Mitte".

Dass genau dort mit dem Kulturhaus und dem Spiel- und Festplatz die Hauptbetätigungsfelder des neuen Vereins - des dritten im Dorf - liegen und die meisten der 23 Gründungsmitglieder im besten Mittelalter sind, nennt Petra Golze als entscheidende Gründe für die Namensgebung.

Grundsätzlich gehe es den inzwischen schon 45 Vereinsmitgliedern im Alter zwischen 5 und 82 Jahren darum, "das gesellschaftliche Leben im Dorf zu bereichern", sagt die Vereinsvorsitzende. Zur ersten Stammtisch-Runde des Vereins waren Mitte Mai 32 Bewohner des Ortes gekommen, um Ideen zu schmieden. "Wir wollen den Storch wieder im Dorf ansiedeln, planen für den 7. Oktober die 1. Schönfließer Tanznacht und bemühen uns um den Erhalt des alten Backstein-Hauses auf dem Hof des Kulturhauses", nennt Golze nur einige Vorhaben.

Seine Feuerprobe jedoch muss der neue Verein am kommenden Wochenende bestehen. Denn am 24. Juni steht das größte Fest des Jahres im Lebuser Ortsteil an - das Kinder- und Feuerfest. Die Frauen und Männer der "Schönfließer Mitte" haben die Federführung bei der Vorbereitung des Festes übernommen, das sie gemeinsam mit der Ortsfeuerwehr, dem Sportverein und der Stadt ausrichten. - Und das in diesem Jahr 15. Jubiläum feiert.

Deshalb haben die Schönfließer auch nicht am Programm gespart. Der Nachmittag gehört vor allem den Kindern, die dank zahlreicher Sponsoren fast alle Angebote des Kinderfestes kostenfrei nutzen können - von Fahrten mit dem Feuerwehrauto über die Hüpfburg, das Bogenschießen und Jonglierspielen mit den Frankfurter "Spielbunten" bis zu Buggyfahrten, Musik und Tanzvorführungen.

Spätestens zum Kaffeetrinken sind dann neben den Eltern auch die Großeltern mit an Bord. Dazu gibts Musik von Stamm-DJ Achim Orthen und Bowle-Kreationen des Sportvereins.

Wenn die Sonne allmählich untergeht, entzünden die Schönfließer Feuerwehrleute gegen 21 Uhr auf dem Festplatz das gewaltige Feuer, das dem Fest den Namen gibt und alljährlich auch Hunderte Besucher aus dem benachbarten Frankfurt, aus Lebus und anderen Orten im Umland anzieht. Dazu gibt es afrikanische Trommelklänge, eine brasilianische Sambashow, spektakuläre Lichtimpressionen und Tanz im Feuerschein, bevor um 23 Uhr ein großes Feuerwerk in den Nachthimmel über Schönfließ steigt.

"Jetzt haben wir endlich auch eine gute Stromversorgung auf dem Festplatz", freut sich Petra Golze. Der Schönfließer Sportverein hatte beim Stromversorger E.dis Fördergeld für einen neuen Stromanschluss beantragt und ihn bewilligt bekommen. Die Lebuser Firma Büch hat die Zähler-Anschluss-Säule auf dem Platz errichtet, der Kabelschacht steht.

Nun wünschen sich die Schönfließer nur noch eins: trockenes Sommer-Party-Wetter und viele gut gelaunte Gäste, denen das Angebot einen etwas höheren Eintritt wert ist. "Nur so können wir die Kostenfreiheit für die Kinder sichern", erklärt Petra Golze.