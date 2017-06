Gedenkstein-Disput geht in zweite Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus/Wulkow (MOZ) Wird der Gedenkstein für das Volkssturm-Bataillon Franken ins Lebuser Mühlental kommen? Die Stadtverordneten werden am Donnerstag erneut vor der Entscheidung stehen. In ihrer Beratung Ende April hatte es zum Antrag des Müncheners Odo Baron von Freytag-Loringhoven eine hitzige Debatte gegeben. Vor allem um die Inschrift auf dem Findling.

Die soll auf Wunsch des Antragstellers "Volkssturm-Bataillon 7/108 Franken Februar 1945" lauten. Die Mehrheit der Stadtverordneten wollte indes den Vorsatz "Im Gedenken an die Opfer". Das lehne von Freytag-Loringhoven ab, teilte der Lebuser Amtsdirektor Heiko Friedemann nach Rücksprache mit dem Münchener mit. Dessen Vater, Hanns Baron von Freytag-Loringhoven, war der Adjutant des Bataillonskommandeurs. Und laut Recherche des Historischen Verein zu Frankfurt (Oder) ein ins Attentat auf Hitler verwickelter, vom Dienst in der Wehrmacht suspendierter Artillerie-Hauptmann. Das Volkssturm-Bataillon Franken kämpfte vom 2. Februar bis zum 31. März 1945 in Lebus.

Der Gedenkstein würde am Ort des Geschehens stehen, der sich heute am Oder-Neiße-Radweg und im Naturschutzgebiet Oderberge Lebus befindet. Der Heimatverein Lebus hat laut Friedemann angeboten, eine Tafel mit Hintergrund-Informationen zum Volkssturm-Bataillon Franken, dem 550 Männer aus dem Großraum Anspach bei Rothenburg/Tauber angehörten, zu gestalten.

Auf die Berichterstattung zu dem geplanten Gedenkstein hatte sich unser Leser Peter Maeding aus dem Lebuser Ortsteil Wulkow gemeldet. Er habe als Schuljunge 1958 mit zwei Freunden in der Schlucht hinterm Lebuser Wasserwerk, in einem von einem Gewitterguss frei gespülten Schützenloch das Skelett eines deutschen Soldaten gefunden, berichtet der Wulkower.

"Der Tote hatte einen Stahlhelm auf, der weder ein deutscher noch ein sowjetischer war", sagt Maeding. Der 73-Jährige erinnert sich sogar noch an den Namen, der im ledernen Stirnband stand. Er sei damals zu seinem Schuldirektor gegangen, der einen "Draht" zur Lebuser Kirchengemeinde hatte. "Deren Vertreter ging mit mir zu der Fundstelle, hat das Skelett in einem Ledersack geborgen und auf dem städtischen Friedhof beigesetzt. Die Staatsmacht hat sich damals ja nur um gefallene Sowjetsoldaten gekümmert", berichtet Peter Maeding. Er war nach dem Krieg als Flüchtlingskind mit seiner Großmutter nach Lebus gekommen.

Was es mit dem "komischen Stahlhelm" auf sich hatte, weiß der Wulkower, seit er 1995 Hanns Baron von Freytag-Loringhovens Buch über das Volkssturm-Bataillon Franken gelesen hat: Dessen Soldaten waren mit Stahlhelmen aus dem Bestand der italienischen Mussolini-Armee ausgestattet worden.