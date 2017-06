Heimatverein muss sich in Geduld üben

artikel-ansicht/dg/0/

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Wann genau es baulich auf dem alten Gutshof weitergehen kann, steht derzeit etwas in den Sternen. Während der Heimatverein hofft, möglichst bald mit den nächsten Schritten loslegen zu können, muss die Gemeinde als Partner und vor allem wichtigster Geldgeber derzeit ein wenig auf die Bremse treten. Solange nicht klar ist, welche Summe genau für den Ausbau der Schulkapazitäten (MOZ berichtete) gebraucht werden muss, ist auch die weitere Unterstützung des Vereins aus dem kommunalen Etat auf Eis gelegt, so die klare Botschaft an die Vorsitzende Hannelore Korth in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses.