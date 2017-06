artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Musikgrößen wie Herbert Grönemeyer, die Fantastischen Vier und Andreas Bourani treten an diesem Sonntag (16.30 Uhr) in der Berliner Waldbühne für den guten Zweck auf. Beim Benefizkonzert "Peace x Peace" verzichten die Künstler auf ihre Gagen, die Einnahmen gehen an Unicef-Hilfsprojekte für Kinder in Krisenländern und auf der Flucht. Im vergangenen Jahr kamen bei dem Musikevent mehr als 400 000 Euro zusammen.