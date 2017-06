Millionen für Strukturwandel in der Lausitz

artikel-ansicht/dg/0/

Boxberg (dpa) Neue Ideen für den Strukturwandel in Braunkohlebergbau-Regionen will das Bundeswirtschaftsministerium mit vier Millionen Euro pro Jahr unterstützen. Bei einem Besuch im sächsischen Boxberg übergab Ministerin Brigitte Zypries (SPD) den ersten Fördermittelbescheid an die regionalen Partner aus der sächsisch-brandenburgischen Wirtschaftsregion Lausitz für das Modellvorhaben "Unternehmen Revier".