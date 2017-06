artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Bei einem Angriff der radikalislamischen Taliban sind im Südwesten Afghanistans mindestens vier Polizisten getötet und acht verletzt worden. Einer der Angreifer habe sich zu Beginn des Angriffs am Eingangstor zu einer Polizeistation der Stadt Gardez in der Provinz Paktia mit seinem Fahrzeug in die Luft gesprengt, sagte der Sprecher des Provinzgouverneurs, Abdullah Hasrat, am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend seien mehrere Bewaffnete in die Station eingedrungen und hätten sich eine Schießerei mit den Polizisten geliefert.