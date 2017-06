Alle Musikschul-Türen offen

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Die Musikschule "Vicco von Bülow" der Stadt Brandenburg an der Havel öffnet am 21. Juni 2017 in der Zeit von 16:00 - ca. 18:00 Uhr für interessierte Familien ihre Türen in der GutsMuthsstraße 23 im Stadtteil Nord. An diesem Tag können die Kinder viele Musik-Instrumente ausprobieren und sogar - unterstützt von den Lehrerinnen Susanne Eckardt und Anja Stolle - selbst basteln. Alle Besucher können sich über das Musikschul-Angebot informieren und dem Non-Stop-Programm auf der Sommer-Bühne (bei schlechtem Wetter im Saal der Musikschule) lauschen. Der Förderkreis der Musikschule sorgt wie in den vergangenen Jahren wieder für Kaffee, Kuchen und kalte Getränke. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich; der Eintritt ist frei!