Fallschirmspringer bei Landung schwer verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (dpa) Bei einem Unfall auf dem Flugplatz in Fehrbellin (Ostprignitz-Ruppin) ist ein 56-jähriger Fallschirmspringer schwer verletzt worden. Der 56-Jährige war am Samstag bei einem sogenannten Tandemsprung als Gast gemeinsam mit einem erfahrenen Fallschirmspringer unterwegs. Nach den bisherigen Erkenntnissen habe eine Unebenheit am Landeort zu einer Bruchlandung geführt, berichtete die Polizei am Sonntag. Der 56-Jährige wurde beim Aufprall am Rücken verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Tandempartner blieb unverletzt.