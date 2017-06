Erneut schwerer Unfall mit Radfahrern

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Serie schwerer Radunfälle in Berlin hält an. Am Samstag wurden in Mitte ein elfjähriges Mädchen und eine 28 Jahre alte Frau bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 38-jährige Fahrer auf der Karl-Marx-Allee nochmals Gas gegeben, als die Ampel bereits auf Rot umsprang.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582176/

Er erfasste die elfjährige Radfahrerin, die sich überschlug, stürzte und gegen das Rad der 28-Jährigen prallte. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, das Kind musste bleiben. Bei dem Mann wurde wegen des Verdachts auf Trunkenheit eine Blutentnahme angeordnet.

Bereits am Freitag hatte es zwei weitere Radunfälle gegeben. Ein 46-Jähriger erlitt in Friedrichshain beim Zusammenprall mit einem Auto schwere Kopfverletzungen. In Alt-Treptow übersah ein 36-Jähriger offenbar einen herankommenden Bus, stürzte und geriet mit seinem Bein unter das Fahrzeug.

Erst am Dienstagabend war ein 55-Jähriger in Berlin-Neukölln mit seinem Rad gegen die Autotür eines Diplomaten geprallt und am Folgetag an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Der saudische Autofahrer stand mit seinem Sportwagen im absoluten Halteverbot auf einem Radweg und hatte abrupt die Tür aufgerissen.