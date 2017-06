Ein musikalisch-literarischer Blumenstrauß

artikel-ansicht/dg/0/

Eine ganz neue und eigens entdeckte botanisch-musikalisch-literarische Gattung stellten am vergangenen Mittwoch Fernsehgärtner Hellmuth Henneberg und sein "Gartenzeit"-Cutter Karsten Noack im grünenden Innenhof der Fouque-Bibliothek vor: die Posaunenblume. Denn wie sich eines Tages während des Feierabendbiers herausstellte, teilen beide nicht nur die Leidenschaft für Pflanzen. Karsten Noack zeichnet überdies ein überragendes Talent fürs das Posaunenspiel aus.

Seitdem tourt das Duo mit seinem Programm "Posaune im Garten" durch Deutschland, begeistert sein Publikum mit witzigen Anekdoten rund um die Posaune und Co.. Dabei erklärt Henneberg, warum es gar nicht so schön ist, alt, wie ein Baum zu werden und welcher Dichter im Puhdys Song überhaupt gemeint ist - die Antwort lautet Louis Fürnberg -, während Noack einen bunten Blumenstrauß floraler Melodien intoniert. Immer wieder unterstreicht die Liederauswahl dabei gekonnt das von Henneberg in der Lesung seines Buchs "Schöne Grüne Gartenzeit" Vorgetragene. So erklingt auf seiner Tenor-Posaune passend zum Kapitel "Warum wir Schnecken, Wühlmäuse und Maulwürfe lieben sollten" der Jingle der Sendung mit der Maus. Den kannte dann sogar Amy, 8 Jahre, die jüngste Besucherin der Lesung, die, wie alle anderen, diesen Abend wohl so schnell nicht vergessen wird - auch wenn hin und wieder gern das ein oder andre "Posaunenwasser" verteilt wurde.