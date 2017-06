artikel-ansicht/dg/0/

Jerusalem (dpa) Israels Siedlerpartei will mit einem neuen Gesetzesvorstoß eine Teilung Jerusalems im Rahmen einer künftigen Friedensregelung deutlich erschweren. Seine Partei Das Jüdische Haus werde einen entsprechenden Entwurf in dieser Woche einbringen, sagte der Parteivorsitzende Naftali Bennett am Sonntag während der wöchentlichen Kabinettssitzung.