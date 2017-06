Hochsommer zum Wochenbeginn - Dann wieder kühler

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Potsdam (dpa) Nach einer durchwachsenen Frühsommerwoche meldet sich zum Wochenbeginn vorübergehend der Hochsommer: Am Montag sei in Berlin und Brandenburg strahlender Sonnenschein mit Werten zwischen 28 und 31 Grad zu erwarten, sagte die zuständige Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Samstag. Schon am Sonntag gab es bei Sonne und Wolken Höchstwerte bis zu 27 Grad.