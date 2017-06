artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat sich hinter den Vorstoß von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestellt, einen europäischen Staatsakt für Altkanzler Helmut Kohl auszurichten. "Ich kann das nachvollziehen, dass Jean-Claude Juncker über die Idee nachdenkt, diesen großen Europäer in dieser Form zu ehren", sagte Schulz am Sonntag am Rande der Vorstellung seines Buchs "Was mir wichtig ist" in Berlin.