Biesenthal bejubelt den Aufstieg

Biesenthal (MOZ) Der SV Biesenthal ist Meister der Kreisliga Ost, dies im dritten Anlauf und am Ende auch verdient. "Ich verspüre keine Genugtuung, aber ich bin so froh, dass es endlich geschafft ist. Wir wussten was passieren muss und nicht passieren darf. Zühlsdorf hat uns nichts geschenkt, ich glaube, dass hat man auch gesehen. Wir haben keine Kiste Bier in deren Kabine gestellt, wie es Usus ist. Hätte auch keinen Sinn gemacht", fasste ein biergeduschter und sichtlich ausgelaugter Meister-Coach Christian Schramm die Geschehnisse nach Spielende zusammen.