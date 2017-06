Schweigeminute für Waldbrand-Opfer vor Confed-Cup-Auftakt

artikel-ansicht/dg/0/

Kasan (dpa) Mit einer Schweigeminute ist vor der Confed-Cup-Partie Portugal gegen Mexiko der zahlreichen Todesopfer bei den Waldbränden in der Heimat des Europameisters gedacht worden. Zudem trugen Cristiano Ronaldo & Co. bei ihrem ersten Spiel in Kasan einen Trauerflor. Der Fußball-Weltverband FIFA hatte dem Antrag des portugiesischen Verbands FPF zugestimmt. Alle 23 portugiesischen Spieler unterschrieben einen Brief in Gedenken an die Opfer, der auf der FPF-Seite veröffentlicht wurde. «Das ist ein Tag der großen Bestürzung und des Schmerzes für unser Land», heißt es darin.