Radrennfahrer und Demonstranten legen Stadtverkehr lahm

Berlin (dpa) Auf den Berliner Straßen herrschte am Wochenende wieder einmal Ausnahmezustand. Tausende Teilnehmer des Radrennens Velothon freuten sich umgekehrt über zahlreiche Straßensperrungen in der Stadt und in Teilen Brandenburgs. Nach Angaben der Veranstalter nahmen mehr als 11 500 Sportler an dem Jedermann-Rennen teil. Rund 250 000 Besucher wurden gezählt.