Brennen, Schweißen, Schnitzen

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) Tausende Besucher ließen es sich am Sonnabend nicht nehmen, über die 2. Rüdersdorfer Gewerbemeile in Tasdorf zu schlendern. Dazu brauchte es Stunden, viel war zu entdecken und auszuprobieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582222/

Viel freundlichen Beifall gab es, als in der Begrüßungsrunde von Bürgermeister André Schaller und Gemeindevertretervorsteher Ronny Neumann Altmeister Siegfried Erkner die Bühne betrat. Seit nunmehr 99 Jahren gibt es Autohäuser unter dem Namen Erkner in Rüdersdorf und inzwischen sind Siegfried Erkners Enkeltöchter in fünfter Generation in der Verantwortung. Stellvertretend für viele andere langjährig ansässige Unternehmen gab es ein Präsent für den Handwerksmeister Wolfgang Bumke. Und Grüße gingen auch an die Colorpack GmbH, die seit 20 Jahren an diesem Standort expandiert. Danach gehörte die Bühne den jungen Bandmusikern von der Musikschule Hugo Distler, den Pelle-Kids und vielen anderen Unterhaltungskünstlern.

54 Unternehmen und Firmen - darunter auch einige aus Hoppegarten und der Region - nutzten am Sonnabend die Möglichkeit, sich in einem bunten Reigen den vielen Besuchern vorzustellen. Und sie taten das mit großem Einfallsreichtum. Da konnten man - in knisternde Schutzkleidung gehüllt - durch Colorpack schlendern und so entdecken, dass Teeverpackungen und Pizzakartons hier ihren Ursprung haben. Richtig ernst genommen fühlten sich die kleinen Radler, deren Fahrräder von Ausbildern von der Cemex Deutschland AG wie Michael Seim oder Andreas Hauptmann gewissenhaft technisch überprüft und bewertet wurden. Dazu gehörte auch ein schwieriger Parcours.

Staunend beobachteten die Gäste, wie in kurzer Zeit der Kettensägenkünstler André Jäger aus einem Holzklotz einen Adler zauberte. Schnell vergänglich waren allerdings seine Werke aus Eis. Länger klopften da schon die Erwachsenen und Kinder an den Eisblöcken von Ingo Matysiak herum.

Der Wind trieb die abgeschnittenen Haare rasch davon und so manch einer ging mit einer neuen Frisur von den Trend-Damen nach Hause. Gezahlt wurde für einen guten Zweck: für die Kinder aus der Kita Sperlingshausen, die sich sehnlichst einen Wasserspielpark wünschen. In diese Kasse kam unter anderem auch der Erlös, den Dachdecker Heiko Sackretz mit seinen Figuren aus Schiefer erzielte.

Die Gelegenheit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, nutzten die Mitglieder des Gewerbevereins weidlich. Sie sind neben der Gemeinde, der IHK und der Handwerkskammer die Ausrichter und Gestalter der Gewerbemeile. So gewannen sie mit dem Inhaber der Edelstahlschlosserei Jörg Seel auch ein neues, interessiertes Vereinsmitglied.

Den Gemeindebrandmeister Manuel Przybylski bewegten auch ernste Probleme. Er war mit Fahrzeugen und Mitgliedern der Rüdersdorfer Wehr dabei, um für die Mitarbeit bei der Freiwilligen Feuerwehr zu werben. Denn was nutze das alles, wenn niemand käme, um ein Feuer zu löschen oder Menschen zu retten, hieß es da eindringlich.

In einem Modellschachtofen wurde vor den Augen der Besucher bei 1000 Grad Kalk gebrannt. Hier waren es 20 bis 30 Kilo Füllmenge, die echten Öfen haben ein Fassungsvermögen von 524 Tonnen. Die konnte man sich anschauen, wenn man den angebotenen Shuttleservice zu den Felswerken nutzte.

Musikalischer Höhepunkt war das Konzert mit Petra Zieger und Band am Ende der Meile.