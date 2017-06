Stromparade zum Jubiläum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eine Formation von 20 Ruderbooten fand sich am Sonntagmittag zur Stromparade zwischen Winterhafen und Ziegenwerder ein. Damit erinnerte der Frankfurter Ruderclub von 1882 an das 135-jährige Bestehen seines Vereins.

Langweilig wurde es den Zuschauern an der südlichen Oderpromenade nicht. Während sich die beiden Achter-, 14 Vierer- und vier Zweierboote am Winterhafen sammelten und dann Richtung Holzmarkt ruderten, wartete Michael Schneider vom Frankfurter Ruderclub von 1882 mit vielerlei Informationen auf: Von der Gründung des Vereins über die mehrmaligen Zerstörungen der Ruderhäuser durch Brände, das Pausieren des Rudersports auf dem Grenzfluss von 1945 bis 1968 und die Unterschiede zwischen einem Doppelachter und einem Riemenachter (Anzahl der Skulls).

"Unsere jungen Sportler lernen auch das Kentern und einen Kopfstand im Einer" berichtete er und warb zugleich für den späten Start in diesen Sport mit dem Wanderrudern. "Das kann jeder. Mit den Mannschaftsbooten heute wollen wir die Idee des Teamwirkens präsentieren". Zwei Beispiele: ein Viererboot mit jungen Frauen aus der Brauhaus GmbH, die seit vier Wochen zusammen rudern, und eine FRC-Besatzung, die zuletzt vor 20 Jahren gemeinsam im Boot saß. 100 Aktive aus 14 ostbrandenburgischen und Berliner Vereine, darunter vom Frankfurter Ruderverein SV Oderhort, nahmen an der 45-minütigen Stromparade teil.

Bevor es für die Ruderer zum Startplatz gegangen war, hatte Vereinsvorsitzender Jens Büring an die Rolle der Frauen im Rudersport erinnert. Frankfurt kann mit dem Ruderverein von 1889 aus der Dammvorstadt für sich beanspruchen, die erste Damenruderriege Deutschlands gestellt zu haben. Darin erinnert eine neue Plastik am FRC-Vereinshaus. Auf westlicher Oderseite wurde erst 1935 eine Mädchengruppe gebildet. Martina Lindner (jetzt Schneider) errang 1972 mit Bronze die erste Medaille bei nationalen Meisterschaften für den FRC. Dieses und vieles mehr kann man in der aktualisierten, 250-seitigen Vereinschronik nachlesen.

Eingeläutet hatten die Frankfurter ihr Jubiläum mit einem Landeswanderrudertreffen am Sonnabend, das sie erstmals ausrichteten. "Es waren 35 Sportfreunde von mehreren Vereinen, zum Beispiel aus Fürstenwalde, Fürstenberg, Berlin und Birkenwerder, unterwegs", erzählte Ruderwartin Gabriele Böttcher. Während zwei Boote von Frankfurt nach Aurith ruderten, kamen vier aus Eisenhüttenstadt zum kleinen Ort an der Oder. Weitere Besatzungen erkundeten die Überreste der Trainingsstrecke zu den Olympischen Spielen 1928 am Brieskower See. Mit Schiebewind auf dem ersten Teil und spiegelglattem Wasser zurück boten sich bis auf zeitweiligen Nieselregen ideale Bedingungen.

Zum Jubiläum gratulierte auch die Storkower Rudervereinigung 1919. "Wir kennen uns seit vielen Jahrzehnten. Da unser Verein in zwei Jahren seinen 100. Geburtstag feiert, wollen wir auch ein Landeswanderrudertreffen ausrichten. Heute haben wir uns ein paar Tipps zur Organisation geholt", berichtete Anja Nicolai vom Vorstand.