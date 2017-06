Neues Kapitel aufgeschlagen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg (MOZ) Ein neues Kapitel haben die Billardkegler des Falkenberger SV aufgeschlagen: Die Akteure um Daniel Kufeld sind als Regionalligameister nicht nur in die 2. Bundesliga aufgestiegen, vielmehr haben sie in den vergangenen Monaten ein Billardkegelzentrum im Fontane-Dorf aus dem Boden gestampft.

Da haben die Spieler und auch Hauptsponsor Frank Zellerer allemal mächtig in die Hände gespuckt, um pünktlich zum 125-jährigen Club-Jubiläum eine neue Heimstätte aus dem Boden zu stampfen. Hell und freundlich erstrahlt die mit einem großzügigen Zuschauerraum ausgestattete neue Spielstätte. Gleich vier Billardtische sind in den beiden neuen Spielräumen nun beheimatet. Und die bestanden am Eröffnungstag ihre Feuertaufe beim großen Sechser-Turnier mit Teams aus Oderberg, Neuenhagen, Blumberg und Falkenberg mit Bravour.

"Wir haben hier in den vergangenen Wochen reichlich Schweiß in Sachen Eigenleistung vergossen und auch unser Gönner Frank Zellerer hat nicht nur Man-Power, sondern auch den einen oder anderen Euro in unser gemeinsames Unterfangen gesteckt. Ich bin der festen Überzeugung, dass das Resultat keinen Vergleich zu scheuen braucht. Mein Dank gilt allen, die uns unterstützt haben", freute sich Daniel Kufeld am Sonnabendvormittag während der offiziellen Eröffnung des neuen Billard-Mekkas in Falkenberg.

Auch Vereinschef Hans-Elmar Franke konnte seinen Stolz angesichts der gelungenen Umsetzung der lang gehegten Pläne nicht wirklich verbergen. "Es ist doch einfach toll, dass ein kleines Dorf wie unser Falkenberg über eine Bundesliga-Mannschaft verfügt und im Konzert der Großen mitspielt. Was die Zukunft sportlich bringen wird, kann ich auch nicht prognostizieren. Aber die Weichen sind zumindest in die richtige Richtung gestellt und wir alle gehen mit einer gesunden Portion Optimismus sowie Kämpferherz in die erste Spielzeit der 2. Bundesliga. Ich gehe schon davon aus, den Klassenerhalt zu erreichen", formulierte der Falkenberger Vereinsboss gleich mal seine Vorgaben und hatte zwei Fässchen bekömmlichen "Erfrischungsgetränks" im Gepäck.

Ortsvorsteherin Karin Fritsche kam mit der von Kufeld im Vorfeld gewünschten Grünpflanze und einen ganzen Korb voller Glück- und bester Wünsche. "Auch wenn ich Elmar widersprechen muss, wir sind doch kein kleines Oderbruchdorf, aber fühlen uns schon dazugehörend", freute sie sich wie alle anwesenden Spieler, Freunde und Vereinsvertreter über die neue Spielstätte.

Ohne Worte, dafür mit einem glückseligen Lächeln im Gesicht, verfolgte Klaus Neumann, der Ehrenpräsident und langjährige Falkenberger Vereinsvorsitzende, das muntere Treiben. Mit der Spielstätte geht für den mittlerweile 82-Jährigen ein Lebenstraum in Erfüllung, dem er im privaten Bereich doch einiges geopfert hat. "Ich bin nur noch glücklich und muss das Ganze erst noch verarbeiten. Seit mehr als 30 Jahren habe ich dieses Ziel verfolgt und jetzt ist es endlich vollendet", strahlte Klaus Neumann übers ganze Gesicht.

Keine Frage: Die Falkenberger Billardkegelfamilie ist nicht nur enger zusammengerückt, sondern gilt weit über die Dorf-, Kreis- und mittlerweile auch Landesgrenzen hinaus als eine gute Adresse im Billardkegelsport.

Das erste Turnier in der neuen Spielstätte gewann übrigens die Mannschaft von Grün-Weiß Oderberg, doch, dies war, da der Spaßfaktor im Vordergrund stand, völlig nebensächlich.