Sprayer in Rheinsberg erwischt

Rheinsberg (MZV) Die Polizei hat in Rheinsberg eine dreiköpfige Sprayer-Truppe erwischt. Das Trio soll am Samstagmorgen mehrere Fensterläden, Werbetafeln, Verkehrszeichen und Hauswände besprüht haben. Entdeckt wurden die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren von einem Passant. Er hatte einen der Drei beim Sprayen in der Rhinstraße erwischt. Nach einem Wortgefecht zückte der Zeuge sein Handy und rief die Polizei. Kurze Zeit später konnte der 27-Jährige gefasst werden. Per Nahbereichsfahnung stießen die Polizisten in einem parkenden Auto auch auf seine beiden Komplizen. An ihren Händen wurde frische Farbe entdeckt. Im Wagen fanden sich auch Spraydosen. Gegen sie wird jetzt ermittelt. Eine Schadenssumme wurde nicht genannt.