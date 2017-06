Neue Debatte um alte Schulbauten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ab Mitte Juli werden an der Grundschule Mitte die Fenster denkmalpflegerisch saniert. Die geplanten Kosten liegen bei 630 000 Euro. Es ist eine Baustelle von vielen, die den Streit um Sinn und Unsinn von Schulen in alten Gebäuden neu entfacht hat.

Frankfurt ist reich an historischen Schulbauten. Sechs Schulen sind in Häusern untergebracht, die 80 Jahre oder älter sind. Vor Jahren entschied sich die Stadtpolitik bewusst dafür, Baudenkmäler weiter als Bildungsstätten zu nutzen und sie damit vor dem Verfall zu bewahren. Doch die Frage damals wie heute lautet, ob und wie die Altbauten den Anforderungen an einen modernen Bildungsbetrieb überhaupt gerecht werden können. Hinzu kommt, dass der Denkmalschutz die Kosten für Sanierungen und Umbauten regelmäßig in die Höhe treibt.

Ein aktuelles Beispiel: die Grundschule Mitte. Dort werden im Sommer 103 Fenster denkmalgerecht aufgearbeitet. Kostenpunkt: 630 000 Euro. Ohne Denkmalschutzauflagen wären es laut Stadtverwaltung gut 42 000 Euro weniger. Die Fenstersanierung ist ein teures Überbleibsel des vor gut zehn Jahren angeschobenen Standortumbaus zu einer Grundschule, der sich - wegen etlicher Pannen und Finanzierungsprobleme - bis heute hinzieht. Nachgebessert werden muss beispielsweise auch noch an der Raumakkustik, wofür 58 000 Euro einkalkuliert sind.

Auch die laufende Dachsanierung am Gauß-Gymnasium geht ins öffentliche Geld. Das Projekt wird mit rund 600 000 Euro viel teurer als geplant, weil Schäden an der Dachkonstruktion des Bauhausstil-Gebäudes festgestellt wurden und - aus technischen Gründen - die historische Regenentwässerung wieder hergestellt werden muss.

Wegen dieser und weiterer Schulbaustellen wurde das Thema Denkmalschutz an Schulen kürzlich grundlegend im Bildungsausschuss diskutiert. Der Ausschussvorsitzende Tilo Winkler (SPD) wollte wissen, "welchen Einfluss wir als Stadtverordnete eigentlich auf Denkmalschutzauflagen haben?"

Rede und Antwort stand Ulrich-Christian Dinse, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde. Er klärte über Rechtsgrundlagen auf und verteidigte - wie auch Baudezernent Markus Derling (CDU) in einem Brief an den Ausschuss - den Erhalt historischer Schulbaukultur. Die Gebäude seien bautechnisch ihrer Zeit oftmals voraus gewesen und hätten gegenüber anderen Schulstandorten, die nach 1990 aus demografischen Gründen aufgegeben wurden, auch praktische Vorteile gehabt, so Dinse. Ferner ist er überzeugt: "Die Schulgebäude beeinflussen nicht nur das Stadtbild positiv, sondern die Kinder selbst entwickeln dadurch einen Stolz auf ihre Schule".

Natürlich müssten die Schulbauten heutigen Anforderungen gerecht werden, erklärte der Denkmalschützer. Der verantwortungsvolle Umgang mit historischer Bausubstanz sei daher immer in eine Abwägung mit anderen Planungs- und Genehmigungsgrundlagen eingebunden.

Einige Ausschussmitglieder haben daran ihre Zweifel."Ich habe den Eindruck, dass die Kompromissfähigkeit unserer Denkmalschutzbehörde deutlich eingeschränkter ist als anderswo", kommentierte Torsten Wroblewski, sachkundiger Einwohner der Grünen. Thomas Wenzke (CDU) fragte, ob Denkmalschutz immer bis in die letzte Konsequenz umgesetzt werden müsse. Er verwies auf ein historisches Sportgerät in der Friedensschule, das nicht mehr genutzt werden kann, aber auch nicht abgebaut werden darf. "Reicht es denn bei Schulen nicht, die äußere Hülle zu sanieren?"

Bildungsdezernent Jens-Marcel Ullrich (SPD) plädierte dafür, denkmalpflegerische Spielräume bei Baumaßnahmen an Schulen künftig verstärkt politisch zu diskutieren. Er selbst habe dazu eine klare Meinung: Angesichts der Tatsache, dass die Stadt jeden Euro dreimal umdrehen müsse, sei es "falsch gewesen", Schulen "auf Biegen und Brechen in denkmalgeschützten Gebäuden unterzubringen". Der "schön gerechnete Umzug" der Grundschule Mitte in die Gubener Straße wie auch die unzulängliche Raumsituation an der Kleist-Oberschule seien dafür Belege. "Das Denkmalschutzanliegen, Kulturgüter zu erhalten, kann ich absolut nachvollziehen. Aber nicht zu dem Preis, dass wir als Stadt nicht mehr unseren Bildungsauftrag erfüllen können oder bei den Lernbedingungen Abstriche machen müssen."