Von Rap bis Heavy Metal

Rheinsberg (MZV) Das Rheinsberger Festival Rock am Rhin zog Freitag und Sonnabend rund 850 Besucher an. Erstmals fand die Veranstaltung auf dem Multifunktionsplatz hinter der Rhinpassage statt. Zudem wurde die Anzahl der Bands etwas reduziert. Dem Spaß tat das keinen Abbruch.

Bands und Publikum kannten sich gut. Denn bei der diesjährigen Auflage des Festivals waren nur Musiker aus der Region auf der Bühne. Ein breiter Genre-Mix sorgte zudem dafür, dass möglichst viele Geschmäcker getroffen wurden. Ob gefälliger US-Highschool-Punk mit "The Exception", gefühlvollem Blues und Folk mit "Porcy Lane", Rap mit Famous, experimentellem Rock mit "A Place beyond Purpose" oder hartem Metall mit "Betray the Colossus" - für Vielfalt war gesorgt. Viele Musiker kommen sogar direkt aus der Prinzenstadt. Mit "Porcy Lane" Sänger Danilo Schlaack stand zudem einer der Organisatoren des Festivals mit auf der Bühne. Einige Mitglieder der einstigen Schulband des Evangelischen Gymnasiums, "Retarded" sind ebenfalls Rheinsberger. Auch die Rap-Combo "Famous & Friends" haben ihre Wurzeln in der Prinzenstadt. Die Hip-Hop-Crew hatte für den auftritt besonders viel Aufwand betrieben. Für ihre Bühnenshow hatten sie Backround-Tänzerinnen, Konfettiregen und Pyroshow organisiert.

Mitorganisator Schlaack war begeistert von der Zuschauer-Resonanz. "Wir könnten zufriedener nicht sein", sagt er im Nachgang des Festivals. Auch er heilt die musikalische Mischung für gelungen. Zudem habe sich der Multifunktionsplatz als neuer Veranstaltungsort bewährt, da er mehr Platz biete als der alte Standort.