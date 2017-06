Alisch tritt zur Wahl an

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582235/

Alisch hat bereits mehrere politische Ämter inne. Er ist ehrenamtlicher Bürgermeister Rheinsbergs und Stadtverordneter, sitzt zudem im Kreistag. Der 51-jährige Jurist ist vom Vorstand des Ortsvereins gefragt worden, ob er kandidieren würde und hatte sich Bedenkzeit erbeten. Nun erklärte er sich bereit. Auf RA-Nachfrage kündigte Alisch an, unter anderem die Gewinnung von Fachkräften voranbringen zu wollen. Vor allem im Tourismus, aber auch in den Bereichen Altenpflege, Bildung und Kita-Betreuung fehl es an Personal. Das Problem sei jedoch, dass nicht genügend geeigneter Wohnraum für junge Familien vorhanden sei. Auch fehle es an Kita Plätzen. In den Betreuungseinrichtungen gebe es Wartelisten. "Diese Probleme müssen wir konzeptionell angehen", so Alisch. "Wenn wir junge Familien nach Rheinsberg holen wollen, müssen wir ihnen auch ein entsprechendes Betreuungsangebot für die Kinder anbieten.Ich will nicht länger dabei zusehen, dass sich Fachkräfte trotz Arbeitsvertrag und Wohnungsangebot gegen Rheinsberg entscheiden, weil wir keine freien Krippen- und Kitaplätze haben".

Hauptberuflich ist Alisch als Rechtsschutzsekretär im von den Gewerkschaften getragenen Unternehmen Rechtsschutz GmbH des Deutschen Gewerkschaftsbunds tätig. 2010 stand er schon einmal kurz davor, die Leitung einer öffentlichen Verwaltung zu übernehmen. Als Kreistagspräsident galt er als heiß gehandelter Anwärter der Sozialdemokraten auf das Landratsamt. Doch wegen eines Prozesses wegen des Verdachts des Subventionsbetrugs musste er die Kandidatur zurückziehen. Die SPD unterstützte daraufhin Ralf Reinhardt als Kandidaten, der letztlich auch den Landratsposten erhielt. Alisch wurde aber nie rechtskräftig verurteilt. Das Landgericht Neuruppin stellte das Verfahren gegen ihn im August 2014 gegen eine Zahlung von 10000 Euro ein.