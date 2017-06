Schwerverletzte nach Unfall

artikel-ansicht/dg/0/

Wollenberg (MOZ) Ein tragischer Unfall hat sich am Freitag auf der B 158 ereignet. Zwei Pkw stießen frontal auf der Höhe Wollenberg miteinander zusammen. Die Bad Freienwalder Feuerwehr traf mit 15 Einsatzmitgliedern und drei Fahrzeugen gegen 15 Uhr ein, berichtete Stadtbrandmeister René Erdmann am Sonnabend. "Wir halfen die Verletzten aus den Autos zu befreien und ausgelaufene Betriebsstoffe sicherzustellen", so Erdmann. Bei den Insassen handelte es sich um zwei Frauen und einen Mann, die nicht eingeklemmt waren. Zwei der Personen wurden wegen ihren schweren Verletzungen mit Rettungshubschraubern abtransportiert - einmal ins Krankenhaus Berlin Marzahn und zum anderen nach Berlin Buch. Die andere Person wurde im Rettungswagen versorgt. Die B 158 war rund zwei Stunden beidseitig gesperrt.