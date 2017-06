Künftiger Ministerpräsident Günther will CDU modernisieren

artikel-ansicht/dg/0/

Kiel (dpa) Der designierte schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will die CDU modernisieren. "Ich will "ausdrücklich" daran arbeiten, sagte der 43-jährige in einem Interview von Focus-Online. Er verwies darauf, dass seine "Jamaika"-Koalition mit FDP und Grünen Homosexuellen gleiche Rechte inklusive Adoptionsrecht zubilligen will.