"Hier wächst alles schnell und groß"

Punkt 10 Uhr standen am Sonntag die ersten Besucher am Gartentor der Familie Albeshausen in der Trepliner Lindenstraße - Gudrun und Siegfried Patron, Arbeitskollegen von Annett Kopanke-Albeshausen. Die Treplinerin und ihr Mann Sebastian hatten sich in diesem Jahr erstmals entschlossen, bei der Aktion "offene Gärten" mitzumachen. Jetzt sei ihr Garten soweit, sagt die leidenschaftliche Hobbygärtnerin, die von Beruf Krankenschwester ist.

2005 hatten die ehemaligen Frankfurter das einstige Schnitterhaus des Trepliner Gutes samt Scheune und 6500 Quadratmetern Land übernommen. "Einen Garten gab es hier nicht, nur Schutt- und Kohleberge - und Wildnis", erinnert sich Annett Kopanke-Albeshausen. Zu DDR-Zeiten hatten in dem Haus bis zu fünf Familien zur Miete gewohnt. Kopien von Fotos, die an Leinen im Garten aufgehängt sind, geben am Sonntag einen Eindruck vom Urzustand.

Die Besucher können es angesichts der Größe vieler Bäume und des sonstigen Bewuchses in dem unglaublich vielfältigen Garten kaum glauben, dass die Gestaltung erst vor so relativ kurzer Zeit begonnen hat. "Bei uns wächst alles sehr schnell und wird riesig", sagt Annett Kopanke-Albeshausen lachend. Die Hobby-Gärtnerin kann sich über eine gute Bodenqualität und einen relativ hohen Wasserstand freuen.

In den vergangenen Jahren haben ihr Mann und sie sich ein "grünes Wohnzimmer" mit vielen lauschigen Sitzplätzen und einem traumhaften Blick nach hinten, über die Landschaft, in den Sonnenuntergang geschaffen. Auf die Frage nach der Herkunft ihrer vielen Pflanzen sagt Kopanke-Albeshausen: Sie ziehe vieles selbst nach und kaufe nur, "wenn die Preise herunter gesetzt sind", so die Treplinerin. In jedem gut gestalteten Garten stecke ein kleines Vermögen, verrät die Hobbygärtnerin kein Geheimnis.

Annett Kopanke-Albeshausen ist inzwischen unter Freunden schon so als Garten-Fachfrau bekannt, dass sie andere bei der Gestaltung berät. Dabei ist sie im eigenen Gartenreich noch längst nicht am Ziel aller Wünsche. Derzeit nimmt der Prärie- und Gräsergarten im hinteren Teil gerade Gestalt an. In dem Bereich befindet sich auch die zweite große Feuerstelle - umgeben von einem mit Strauchrosen bewachsenen Wall. Der Wall ist mit Rasenschnitt abgedeckt. "Ich mulche alle Beete, damit das Unkraut nicht schießt. Und verwende dafür auch Rasenschnitt", sagt die Treplinerin.

Bei der Pflanzen-Auswahl achte sie darauf, was Bienen und anderen Insekten gut tut, so die Hobby-Gärtnerin, die den üppig blühenden Johanniswolkenstrauch ebenso liebt wie ihren chinesischen Mammutbaum. Zum Leuchtgarten-Tag am 30. September will sie Besuchern Pflanzen aus eigener Zucht anbieteten.