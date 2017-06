Erinnerungen an die alten Kalköfen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1582241/

Bis tief in die Nacht wird am vergangenen Sonnabend am Wriezener Hafen gefeiert. Dafür muss Familie Brennecke einiges an Ausdauervermögen mitbringen. Denn Beginn des Hafenfests ist bereits am Nachmittag.

Die Betreiber des Kanuverleihs am alten Wriezener Hafen haben sich auch für die 14. Auflage des Hafenfests mächtig ins Zeug gelegt, um eine volkstümliche Atmosphäre zu schaffen. Neben Bierhähnen finden sich Gulaschpfanne und Eisstand. Fleisch aus der Region wird im Nu als Bratwurst oder Steak verzehrt.

Das große Zelt ist gut gefüllt. Kein Wunder, denn drinnen spielt ein Besuchergarant. Keinen anderen als das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester (TOSB) hat Inhaber Eckhard Brennecke auf sein Gelände geholt. Die Bläser müssen nicht allzu sehr schwitzen. Draußen herrschen angenehme Temperaturen um die 20 Grad Celsius. Monika Brennecke ist froh, dass es nicht so heiß ist. "Die Älteren trauen sich dann nicht so mehr aus dem Haus", sagt sie. Sohn Nico Brennecke zapft währenddessen verschiedene Biersorten im Akkord, unter der selbst zusammengebauten Biertheke. Später treten im Besucherzelt noch die Tanzgruppen aus Dannenberg und vom Verein "Zweite Generation" auf.

Weil die Familie nicht alles allein stemmen kann, haben sie sich Unterstützung geholt, von den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Hafen Wriezen. Einige nehmen am Eingang den Eintritt, der in die Instandsetzung der alten Kalköfen fließt.

Dafür sammelt auch Elke Ahrens, die mit ihrem Mann extra aus Hohen Neuendorf angereist ist, um den Rennentenverkauf zu starten. "Einige Nummern sind schon weg", sagt Elke Ahrens, "aber die Auswahl ist noch recht groß", bewirbt sie das Spektakel der gelben Plastikschwimmer.

Ein Teil des Erlöses aus dem Rennentenverkauf geht ebenfalls in die Rettung der alten Kalköfen. Und die Öfen hat Elke Ahrens noch gut in Erinnerung. Im Gespräch mit zwei Besucherinnen aus Greifswald erinnert sie sich an die Zeit, als sie selbst noch auf dem Gelände lebte. "Wir haben in der alten Villa gewohnt", erzählt sie. "Unten lebte Familie Castner, die anderen drei bis vier Parteien haben im Obergeschoss gewohnt", sagt sie. "Meine Familie hat nach dem Zweiten Weltkrieg eine Werkstatt in der Baracke hinter der Villa betrieben", erinnert sie sich. "Mein Großvater hat dort Landmaschinen repariert, später dann Skoda-Karosserien. Neben der Villa stand sogar eine große Fahrzeugwaage."

Auf dem Gelände, welches heute mit Betonplatten gepflastert ist, war eigentlich Kopfsteinpflaster, sagt Elke Ahrens. "Darauf habe ich Fahrradfahren gelernt - auf einem 28er-Fahrrad", erzählt sie und muss bei dem Gedanken daran schmunzeln. "Natürlich gab es einige Stürze, aber es hat funktioniert."

Sogar im alten Kalkofen lebte eine Familie, erzählt sie auf Nachfrage, ob der Ofen auch von innen begehbar war. "Alles, was nach dem Weltkrieg als Wohnraum nutzbar war, wurde auch genutzt. Viele staunen heute, wie das hier alles funktioniert hat", sagt sie.

Ihre Erinnerungen sowie historische Daten über das alte Wriezener Hafengelände hat Elke Ahrens sogar in einem Beitrag im Jahrbuch Märkisch-Oderland von 2013 festgehalten. "Mit dem niedrigeren, einem Setzofen, begründete Kaufmann Schmelzer 1860 die Kalkbrennerei in Wriezen, die der Freienwalder Ratsmaurermeister Hilke vier Jahre später übernahm", schreibt sie in den ersten Zeilen des Beitrags. 1878 habe dann die Ära des Kaufmanns Oskar Klose begonnen, dessen Initialen O. K. im Hochofen, Baujahr 1889, festgehalten wurden. "Nach dem Tod Kloses 1913 lag der Betrieb in den Händen der Erben. Hans Castner (1893 bis 1968), Ehemann der Klose-Tochter Wera, führte ihn weiter. 1926 wurde die Kalkbrennerei wegen Unrentabilität eingestellt", schreibt sie weiter.

Ihre Familie lebte noch bis 1961 auf dem Gelände. Für Elke Ahrens sind die Kalköfen nicht nur ein Teil der Stadt-, sondern auch der eigenen Familiengeschichte. Heute kommt sie immer wieder gern ins Oderbruch. "Meine Verwandtschaft lebt noch hier. Ich liebe das Bruch. Manchmal komme ich sogar mit einer Gruppe hier her und führe sie durch verschiedene Orte." Vielleicht ja wieder zum Entenrennen am 20. August.