Ein Leben für den Wald

Müllrose (MOZ) Ein Land, eine Stadt und selbst ein Dorf wären nichts ohne Menschen. Viele haben es noch nie in die Schlagzeilen geschafft und sind dennoch wichtig und interessant. Und alle haben etwas zu erzählen. Die MOZ stellt in einer Serie Gesichter aus Oder-Spree vor. Heute: Roland Boljahn.

In seinem Element: Roland Boljahn steht vor dem Igelpfad, in dem Schüler auf das Thema Umweltverschmutzung aufmerksam gemacht werden.

Der Wald und Roland Boljahn - das ist eine Verbindung fürs Leben. Der 62-Jährige leitet die Waldschule "Am Rogge-Busch" in Müllrose und engagiert sich auch darüber hinaus für den Einklang des Menschen mit der Natur. "Der Wald bedeutet mir sehr viel. Ich könnte nie in einer Stadt wohnen, sondern brauche immer Natur um mich herum", sagt der ausgebildete Forstwirtschaftsmeister.

Angefangen hatte diese innige Beziehung schon in seiner Kindheit. Geboren in Berlin-Lichtenberg erkrankte Roland Boljahn im Alter von vier Wochen an einer Hirnhautentzündung. Die Eltern zogen daraufhin mit ihrem Kind in die Schorfheide an den Werbellinsee, in die sogenannte "Pionierrepublik" - das zentrale Pionierlager der DDR. "Dort habe ich gelebt, bis ich elf Jahre alt war. Es war für mich die schönste Zeit, die es gab. Meine Eltern arbeiteten vor Ort und wir lebten ohne Fernseher. Ich war ständig in der Natur und bin mit Kindern aus aller Welt herumgezogen - das hat mich mein Leben lang geprägt", sagt Boljahn. Auch eine Theaterbühne im Wald und Musizieren unter freiem Himmel hatte es seinerzeit in der Schorfheide gegeben. "So bin ich groß geworden, das steckt heute noch in mir drin."

Doch mit der Zeit wurde das Pionierlager immer militaristischer. 1966 zog die Familie daher nach Frankfurt. "Das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Die Lehrer versuchten mich zu rekrutieren, was sie allerdings nicht geschafft haben", erzählt er. Vielmehr behielt er seinen Freiheitsdrang und zeigte den anderen Kindern, typische Städter, was man in der Natur alles Spannendes erleben kann.

Langsam fand sich Roland Boljahn in der für ihn völlig neuen Welt zurecht und äußerte bald den Wunsch, Förster werden zu wollen. "Als mir das klar wurde, habe ich mich auch in der Schule angestrengt. Nach der Armeezeit sollte ich studieren. Doch ein Förster gab mir seinerzeit den Ratschlag, man muss immer einer von wenigen sein - das ist noch immer meine Devise. So bin ich zunächst elf Jahre lang LKT-Holzschlepper gefahren. Das war toll, spannend und abwechslungsreich: Die Arbeit wurde gut bezahlt und wir Waldarbeiter waren jeden Tag woanders." Parallel dazu leitete er zwölf Jahre lang die Naturschutzgruppe "Unteres Schlaubetal".

Nach der politischen Wende machte er seinen Meister in Forstwirtschaft. "Davon gab es nicht so viele, außerdem wusste ja niemand, wie es weitergeht", erklärt er. Im Jugendwaldheim in Müllrose baute er anschließend die Lehrlingsausbildung auf. "Anfangs hatten wir viele Sponsoren und konnten uns teure Geräte leisten. Zeitweise hatten wir 15 Lehrlinge, es lief toll." Sein Betriebsleiter fragte ihn 1993, ob er sich vorstellen könne, Waldpädagogik zu machen. "Das kam aus der Schweiz und gab es ja hier noch gar nicht. Daher war ich erst einmal skeptisch. Doch nach einer Nacht drüber schlafen sagte ich zu - unter der Bedingung, dass ich alle Freiheiten habe."

So gründete Boljahn im Oktober 1993 die Waldschule in Trägerschaft der Landesforstverwaltung. "Zwischendurch gab es immer mal wieder Ärger mit dem Kultusministerium, weil man dort alleine für alles Pädagogische zuständig sein wollte. So nannten wir uns zeitweise um in Waldpädagogik für kleine Leute", erzählt er. Allerdings verbrachten zu dieser Zeit immer mehr Erwachsenen-Gruppen einen Tag in der Waldschule. "Darauf hatte ich irgendwann keine Lust mehr. Auslöser war der Betriebsausflug einer Versicherung bei uns. Danach habe ich beschlossen, nur noch Kinder an den Wald heranzuführen und ihnen die Hauptaufgaben eines Försters näherzubringen. Dieser muss Sympathieträger für den Wald sein." Auch eigene Lehrpläne wurden aufgestellt. "Neben Schutz, Nutzen und Erholung gab es für den Bereich Wald jetzt auch die Pädagogik. Wir bieten für die Schulklassen erlebnisorientierten Sachkundeunterricht an und haben dabei die Themen immer weiter ausgebaut", erzählt Boljahn, der zudem ein zweijähriges Aufbaustudium "Umweltbildung" in Potsdam absolvierte.

Die Waldschule war damals noch im ehemaligen Jugendwaldheim untergebracht. "Der Raum war sehr begrenzt, wir konnten uns nicht weiterentwickeln. Dann stießen wir auf die leer stehende Baracke am jetzigen Standort im Kirchsteig. Diese haben wir mit Lehrlingen und unseren Ökis, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei uns absolvieren, wieder hergerichtet und sind dann 2005 umgezogen. Damals haben wir auch in unserer Freizeit viel gebaut und Ideen verwirklicht." Auch die Schulklassen hätten zu dieser Zeit tatkräftig mitangepackt und aus dem Gelände die heutige Waldschule gemacht.

Unter anderem wurden gemeinschaftlich ein Grillhaus errichtet, Wege angelegt und ein Waldtheater aufgebaut. "Dieses haben wir selbst erfunden und seit 2001 auch ein Patent darauf. Mittlerweile gibt es europaweit 21 Waldtheater. Den Kindern wird dabei eine Geschichte erzählt, die sie selbstständig aufarbeiten und ihre Erfahrungen mit einbringen. Sie überlegen sich eine Handlung und basteln ihre eigenen Masken dafür. So kommt jedes Mal ein völlig anderes Theaterstück heraus."

Selber entwickelt hat er auch den Igelpfad, der jungen Menschen spielerisch die Umweltverschmutzung vor Augen führt und den mittlerweile 58 000 Schüler durchlaufen haben. "Wir haben Kinder hier, die noch nie im Leben einen Baum berührt haben und sich das dann gar nicht trauen. Viele haben keinen Bezug mehr zur Natur. In unserer Ameisenlern- und Erlebniswelt kommt dazu noch der soziale Aspekt. Es wird deutlich, dass wir genau wie die Ameisen nur als Team funktionieren."

Die Ideen für derlei Projekte entstehen nicht selten mitten in der Nacht. "Sie kommen einfach so. Ich muss dann aufstehen und nehme meine Gedanken auf ein Tonbandgerät auf." Auch "Grünli - das Waldbuch" entstammt einer Idee von Boljahn. Mittlerweile gibt es 8500 Exemplare von dem Buch, in dem alle Themen der Waldschule behandelt werden.

Um abzuschalten, verbringt er seine Zeit am liebsten mit dem fünfjährigen Enkelsohn. "Er will auch Förster werden", erzählt der Opa. Außerdem hält Roland Boljahn Vorlesungen an der Kinder-Uni der Viadrina in Frankfurt. Ein weiteres Hobby ist die Fotografie. "Seit ich 14 bin fotografiere ich mit großer Leidenschaft. Heute fokussiere ich mich auf die Makro-Fotografie. Außerdem zeichne ich gerne Trickfilme selbst - wie zum Beispiel eine Spinne beim Fressen -, die ich dann den Schülern in der Waldschule vorspiele."

Und der Erfolg gibt ihm recht: "Wir sind zurzeit ausgebucht und vergeben schon jetzt Termine für 2018. Es sind jeden Tag zwei Grundschulklassen hier. Die Schüler kommen aus einem Radius von bis zu 60 Kilometern. Insgesamt haben uns bereits 158 Klassen aus 37 Schulen sowie 18 Kitas besucht", zählt Roland Boljahn nicht ohne Stolz auf. Und er hat bereits zahlreiche weitere Ideen für Projekte. So ist im nächsten Jahr unter anderem ein Musical geplant - natürlich im Wald.