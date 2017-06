Erst viel Regen, dann Gegenwind

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Tage lang war die Spree wieder in den Händen der Drachenboot-Sportler. Bei der 15. Fürstenwalder Regatta der BSG Pneumant am Freitag und Sonnabend gingen sowohl Schüler als auch Erwachsene an den Start - bei erschwerten Bedingungen.

"Dieses Jahr haben wir schon ein bisschen Pech", sagte Ulf Andres, Hauptorganisator der Veranstaltung, am Sonnabend. "Freitag hat es beim Schülercup mit 15 Teams und beim 2,3 km-Verfolgungs-Nachtrennen mit 16 Mannschaften leider nur geregnet." Und bei den anstehenden 56 Rennen am Sonnabend war es anfangs auch noch frisch. "Außerdem haben wir starken Gegenwind", so Andres.

Dennoch zeigten sich die Erwachsenen-Teams gut gelaunt. 26 Mannschaften von Rostock bis Cottbus nahmen teil, auch aus Berlin waren einige angereist. Dazu die Fürstenwalder, die alleine fast ein Dutzend Mannschaften stellten. Alle kämpften zuerst in Mixedmannschaften in der 250m-Distanz um gute Zeiten. Drei Vorläufe machte jedes Team, startete von jedem Punkt an dem von der THW-Wassergruppe erstmals aufgebauten 30-Meter-Kunststoff-Steg in der Spree. Erstmals war beim Jubiläums-Rennen auch dank der Unterstützung des Wasser- und Schifffahrtsamtes die Strecke für die Berufsschiffe gesperrt. Nur ein paar Paddler zogen vorbei, wenn die Teams in ihren vollen Booten durch das Wasser schnellten, angefeuert von im Gleichtakt brüllenden Trommlern und auf Linie gehalten von ihren Steuermännern.

In den Klassen Premium (Profis), Sport (Amateure) und Fun (Teams, die nur ein bis zwei Regatten im Jahr fahren) ging es hoch her. "Schön, dass auch wieder mehr Fun-Teams dabei sind", sagte Andres. Er verwies auch stolz auf den neuen Wanderdrachen als Siegerpokal für das beste Fürstenwalder Team. Die Mehrfach-Sieger Pneumant Spreecoyoten durften ihren Pokal behalten, den neuen hat Matthias Bogdan geschnitzt. Der Holzkünstler war auch selbst auf dem Platz und bastelte als Chef des Südclubs mit Kindern kleine Drachenfahnen zum Anfeuern der Teams. Das machten auch etliche Zaungäste am Ufer, zum Beispiel eine Gruppe der Samariteranstalten, die ihre "Handicaptains" bejubelte.

In der Zeltstadt indes saßen einige Sportler in Decken gehüllt in ihren Stühlen und hofften auf Sonne. Andere verfolgten die Zieleinläufe per Monitor. Die "Flybeuter" stärkten sich vor ihrem nächsten Lauf mit Kuchen und Salaten. Die Fürstenwalder Fun-Gruppe um Holger Pelz (Neuendorf) startete schon das siebte Jahr bei der Regatta. "Trotz des starken Gegenwinds sind wir bislang ganz zufrieden", sagte er. Der Spaß am Mitmachen stehe im Vordergrund, die Platzierungen seien egal. Nebenan griffen die Aktiven der FLG Spreepower (Firmenteam des Fürstenwalder Mischfutterwerks) zu ihren Paddeln und liefen zum Warmmachen zum Platz unterhalb der Spreebrücke. Seit 2013 fahren sie die Regatta mit, wollten ihren Vorjahres-Sieg in der Fun-Klasse verteidigen. "Wir haben ja jeden Dienstag trainiert", erklärte Chef-Paddler Uwe Bucksch zielstrebig.

Erst am Nachmittag standen die Sieger in der 250m-Distanz fest: In der Fun-Klasse gewannen die "Steuer-Drachen" (Fürstenwalde), in der Sparte Sport die "pulsedriver" (Beeskow) und bei den Profis die Drachenbootfreunde Strausberg, die auch den Titel beim 100m-Sprint-Rennen mit 15 Teams gewannen. Den Stadt-Wanderpokal erhielten die Pneumant Spreecoyoten. Beim Schülercup siegten mit Randlatten (11./12. Klassen) und Big Rahnsinnige (Klassen 9 und 10) zwei Fürstenwalder Teams. Das Filmgymnasium aus Babelsberg gewann in der Klassenstufe 7/8. Zum Abschluss der zwei Tage gab es eine Party mit Lasershow.