Mehr Wohnraum, bessere Gehwege

Schöneiche/Erkner (MOZ) In Schöneiche und Erkner hatten die Seniorenbeiräte zum Abschluss der Brandenburgischen Seniorenwoche am Sonnabend und Sonntag zu Diskussionen und Festen eingeladen. Gefordert wurden unter anderem bessere Gehwege und mehr altengerechter Wohnraum.

In Schöneiche kamen 25 Senioren zu einer Kaffeerunde und Diskussion mit Bürgermeister Ralf Steinbrück auf der Terrasse der Kulturgießerei. Organisiert hatte das Bürgerforum am Sonnabend der Seniorenbeirat um die Vorsitzende Renate Schröder. Besprochen wurde so ziemlich alles, was den älteren Menschen auf dem Herzen liegt. Ein Thema: die maroden Gehwege.

Hier konnte Ralf Steinbrück mit einer Nachricht aufwarten. Nachdem die Gemeinde kürzlich für Sandstraßen eine Ausbau-Liste vorgelegt hatte, die von der Gemeindevertretung beschlossen wurde, sei jetzt eine Prioritäten-Liste für Gehwege erarbeitet worden. Dabei gehe es nicht nur um Instandsetzungen, sondern auch um Neubau. Der Maßnahmenplan, der Gehwege an acht Straßen beinhalte, werde ab der übernächsten Woche in den Ausschüssen diskutiert und dann zur abschließenden Beschlussfassung der Gemeindevertretung vorgelegt. Für einen Gehweg-Neubau infrage kämen die Steinstraße und die Straße Hohes Feld, nannte Steinbrück Beispiele. Ziel sei zunächst, einen Gehweg pro Jahr in Angriff zu nehmen.

Zweites großes Thema war die Forderung nach einem Gemeinschaftsraum für Senioren, den die älteren Leute in Schöneiche schmerzlich vermissen. Selbst in einigen Dörfern gebe es so etwas. So wurde gefragt, ob dafür nicht die ehemalige Lindenschule genutzt werden könnte, wenn dort die kommunale Kita Löwenzahn ausgezogen ist. "Nach jetzigem Stand wird die Kita nach dem Auszug in zwei Jahren zwar leerstehen, aber wir müssen sehen, wie sich das mit den Kindern in Schöneiche entwickelt. Vielleicht brauchen wir das Gebäude", sagte Steinbrück. Der Vergleich mit den Dörfern hinke, denn im Gegensatz dazu habe Schöneiche viele andere Treffpunkte wie den Raufutterspeicher, die Kulturgießerei und Alte Mühle. Abschließend wurde der Vorschlag gemacht, Pläne zu einem Treffpunkt für Senioren in das Ortsentwicklungskonzept mit einzubauen, das gerade erarbeitet wird. Vorgeschlagener Ort: das ehemalige Schloss-Gelände. Eher skeptisch standen die Senioren den gemeinsamen Plänen für einen Schwimmhallen-Bau mit den nördlich und östlich von Schöneiche gelegenen Kommunen gegenüber, für den jetzt eine Machbarkeitsstudie vorbereitet wird. "Wir brauchen keine Schwimmhalle, die ist zu teuer. Ein zehn mal fünf Meter großes Therapie- und Bewegungsbecken würde völlig reichen", sagte Hermann Migeod. Einen Ort nannte der Schöneicher auch. Das geplante Haus des Sports. Steinbrück sagte, das man auch an das Schulschwimmen denken müsse als Gemeinde. Das Therapiebecken sei etwas für private Investoren.

In Erkner feierten der Seniorenbeirat und Heimatverein am Sonntagnachmittag im Museumsgarten ein gemeinsames Sommerfest zum Abschluss der Brandenburgischen Seniorenwoche. Gekommen waren 80 zumeist ältere Gäste. "Ein Schwerpunkt dieser Woche ist die Schaffung von bezahlbarem, altersgerechtem Wohnraum in der Stadt, damit Senioren so lange wie möglich zu Hause leben können. Dies ist auch unser Schwerpunkt", sagte die Seniorenbeiratsvorsitzende Hannelore Buhl. "Die Senioren sind in Erkner eine Macht. Es ist wichtig, dass sie sich mit einbringen."