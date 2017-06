Fehrbellin feiert Meister-Duo

artikel-ansicht/dg/0/

Die Weserstadt Bremen war von Donnerstag bis Sonntag Austragungsort der Titelkämpfe. 18 Entscheidungen standen an. In fünf Wettbewerben waren Ruppiner am Start. Den Höhepunkt aus Ruppiner Sicht gab es dabei bereits am Eröffnungstag. Erstmals konnte ein Fehrbelliner Doppel den Meistertitel erringen. Daniel Neumann und Dirk Sperling holten mit 903 Holz Gold. Im Herren-Doppel waren insgesamt 24 Paare in die Qualifikationsrunde gestartet. Minimalziel des 90er-Doppels war es, wie für das zweite Märker-Doppel, Sven Kämpfe/Christopher Penz (Barnim), auch, die Endrunde zu erreichen. Wenigstens Rang zwölf war nötig. Beide Brandenburger Doppel lösten diese Aufgabe souverän. Mit 889 und 885Holz wurden die Ränge vier und sechs belegt. Höchstholz hatten die Kieler Kai Ludorf/Alexander Eggers mit 901 Holz erzielt. In der Finalrunde spielten beide Märker-Doppel von der ersten Bahn weg vorne mit. Nach der Hälfte der 120Würfe konnten sich Neumann/Sperling etwas absetzen und waren auf Goldkurs. Nervenstark zogen sie unter der Anfeuerung ihres Fanblocks ihr Spiel durch und leisteten sich keine Fehler. So setzte schon vor dem letzten Wurf der Meisterjubel ein.

Hinter den siegreichen 90ern lagen gleich drei Doppel gleichauf mit 895 Holz. Somit musste ein Stechen um Silber und Bronze her. Danach waren Marc und Dirk Stender (Oldenburg) und Dennis Krol/Nils Stehmeier (Bremer KV) immer noch holzgleich. Die Titelverteidiger Ludorf/Eggers aus Kiel waren aus dem Rennen. Es folgte ein zweites Stechen. Diesmal lagen die Oldenburger mit einem Holz vorn - und wurden somit deutscher Vizemeister.

Am Freitagnachmittag folgte die Entscheidung bei den Herren-Mannschaften. Als Brandenburger Meister ging die Ruppiner Kreisauswahl mit vier Keglern des SV 90 an den Start. Ziel war ein Podestplatz. Daniel Neumann legte zum Auftakt 898 Hölzer um. Rang fünf. In Runde zwei ging Alexander Wolski für die Ruppiner Auswahl auf die Bahn. Ihm war die Wettkampfpause zwischen Bundesliga-Ende und Titelkämpfen anzumerken (881 Punkte). Die Folge: das Abrutschen von Rang fünf auf sieben. Im vorletzten Durchgang erkämpfte Sebastian Krause 894Holz. Platz vier war erreicht, mit zehn Holz Rückstand auf die drittplatzierten Berliner. Schlussspieler Dirk Sperling gab alles. Mit 906 Holz schob er zwar Teambestwert, aber die Ruppiner blieben Vierte. Zu Bronze (Bremerhaven) fehlten lediglich vier Holz. Zum Vizemeister Berliner SKV sechs. Und zum Meister Kiel, der erfolgreich den Titel verteidigte, 27 Hölzer.

Darüber hinaus wollten in drei Einzelentscheidungen Thomas Gabrysch (Herren A), Meike Erdmann (Juniorinnen) und Benjamin Münchow (Herren) das Finale erreichen. Landesmeister Thomas Gabrysch (BBC 91 Neuruppin) fehlten nur sechs Holz. Mit 885 Holz belegte er den 20.Rang. Deutscher Meister wurde Robert Neumann (910/Hannover) vor Roger Dieckmann (905/Kiel) und Carsten Bryde (905/Bergedorf-Hamburg).

Meike Erdmann schaffte mit 864 Holz und Rang elf den Finaleinzug. Ebenfalls in die Endrunde zog Landesmeisterin Jennifer Schauer (Altdöbern) ein (885 Holz). Am Ende landete die Fehrbellinerin mit 864 Holz auf Rang zehn. Schauer kam auf 879 Holz (Platz sieben). Gold erkämpfte sich Annika Heins (895/Husum) und Silber Laura Gawenda (889/Jever). Bronze ging mit 888 Holz an die Berlinerin Jennifer Uth.

Fehrbellins Benjamin Münchow zeigte im Herren-Feld in Runde eins mit 896 Holz eine sehr gute Leistung. Dann begann das Zittern. Am Ende verpasste er um fünf Holz die Qualifikation für die Endrunde - Rang 14. Stolz war der 90er dennoch, denn er ließ mit Alexander Eggers (Kiel/893/16.) und André Krause (Berlin/887/19.) namhafte Spieler hinter sich. Das Finale gewann der Bremer Dennis Krol (919). Vizemeister wurde Christian Spyra (911/Hannover) vor Torsten Hensel (909/Celle).