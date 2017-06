Bündnis will Akteneinsicht

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Protest: Beim Ausbau der Spandauer Straße in Falkensee gibt es Probleme. Der Brandenburger Landesbetrieb für Straßenwesen hat unter anderem aufgrund eines Gutachtens entschieden, alle Straßenbäume zwischen der Beethovenallee und der Berliner Stadtgrenze fällen zu lassen, so die eigene Deutung. Der Charakter der ehemaligen Baumallee würde sich danach etwa so ändern, wie man es derzeit schon im ersten Bauabschnitt, vom Kreisverkehr bis zur Beethovenallee, feststellen kann. Dagegen hat sich ein Bürgerbündnis "100 Linden" formiert. Das Bündnis fordert die Einhaltung des Alleenschutzes und die Prüfung alternativer Planungen für den Straßenausbau, bei denen gesunde Bäume erhalten werden. Bis dahin sollen alle Fällungen zurückgestellt werden.