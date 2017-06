Linksextreme Gewalt und Terroranschlag Themen im Innenausschuss

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die jüngsten Angriffe von linksextremen Gewalttätern auf die Polizei in der Rigaer Straße könnten auch im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses eine Rolle spielen. Die CDU-Fraktion hatte das Thema bereits vor einer Woche für die Sitzung an diesem Montag (11.00 Uhr) beantragt. Durch die neuerlichen Ausschreitungen in der Nacht zum Samstag wurde das Thema jetzt noch aktueller.