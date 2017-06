Jeden Tag eine neue Ausstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Auge in Auge mit den Kunstwerken: Die ersten Schnell-Kunst-Tage im Parkclub Fürstenwalde stießen bei den Besuchern auf gute Resonanz. Am Wochenende gab es zum Abschluss noch eine Gruppenausstellung.

Wer am Wochenende den Parkclub betrat, dem fiel das großformatige Ölgemälde von Christin Lutze sofort ins Auge: drei Boote im Hafen, am Ufer Häuserfassaden, die jegliche Regeln der Perspektive sprengen - expressive Farben und Formen, die ein wenig an die Leipziger Schule und die alten Expressionisten erinnern. Die preisgekrönten Werke der Berliner Künstlerin waren am Freitag in den Clubräumen zu sehen, wo normalerweise Jugendliche und Junggebliebene am Tresen sitzen oder Konzerte und Bildungsveranstaltungen stattfinden.

Der Parkclub als Galerie - eine Idee, die dem stellvertretenden Leiter Christian Köckeritz im Spätsommer 2016 kam und die monatelang vorbereitet wurde. Aus rund 15 Bewerbungen wählte er mit einer kleinen Jury schließlich fünf Künstler aus, zu denen auch die Fürstenwalder Friedrich Stachat und Michael Lehmann gehören.

"Dadurch, dass die Werke jeweils nur einen Tag gezeigt werden, lässt sich die Vielfalt der Künstler gegenüberstellen. Außerdem sind die Schnell-Kunst-Tage eine Anspielung auf die Schnelllebigkeit und Bilderflut in den Medien", erläutert Christian Köckeritz das Konzept. Die ausgewählte Kunst zeichne sich durch ihren sozialkritischen Unterton aus. "Überrascht hat mich die Malerei des Autodidakten Michael Lehmann. Seine Mischung aus naturalistischer und comicartiger Darstellung und die außergewöhnliche Themenwahl sind besonders", sagt der Kunsthistoriker.

Bei den Fürstenwaldern kamen die Schnell-Kunst-Tage sehr gut an. Bis Freitag besichtigten rund 125 Besucher jeden Alters die Ausstellung - einige kamen sogar täglich. Zu ihnen gehörte auch Katrin Hirsch. "Eine tolle Ausstellung, die Bilder von Julia Filipchuk haben mir gefallen, weil sie abstrakt sind und man viel Raum für Interpretationen hat", so die Fürstenwalderin. Auch eine Schulklasse nutzte die Gelegenheit, sich von Christian Köckeritz eine Einführung in das Thema Bildinterpretation geben zu lassen.

Für die Finissage der Gruppenschau am Sonntag, einen Tag nach der Vernissage, hatten fast alle Künstler ihre Teilnahme zugesagt. Bei Live-Musik und Kunstaktionen - unter anderem arbeitete Bildhauer Matthias Bogdan an einer Holzskulptur - ließen alle Beteiligten die Kunst-Woche ausklingen. Eine Woche, in der Christian Köckeritz jede Nacht eine neue Ausstellung aufbauen musste. 2018 soll die Aktion fortgesetzt werden.