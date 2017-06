Der AFC steigt in die Landesliga auf

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Nach fast 100 Spielminuten ertönte endlich der erlösende Pfiff von Referee Florian Hübner: Das 1:0 im Derby gegen Einheit Grünow war über die Zeit gezittert und der Angermünder FC hatte den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht.

Da ist der Meister-Pokal: Staffelleiter Thomas Schwarz (l.) übergibt die Trophäe an AFC-Kapitän Martin Rakoczy

Vor der euphorisierten Rekordkulisse von 430 Zuschauern ließen sich die Spieler feiern, während ihr Coach Thomas Bönisch nur aus der Ferne gratulieren konnte, weil er zu einem wichtigen privaten Termin in Hamburg weilte. Minuten zuvor wäre das "Kartenhaus Aufstieg" beinahe noch jäh zusammengefallen.

Als gerade die später siebenminütige Nachspielzeit begonnen hatte, kam Carlo Przelozny nach Peter Merkers Flanke aus Nahdistanz zum Kopfball und AFC-Keeper Kevin Oppelt rettete auf Linie - der Siegbringer! Den hatten die Platzherren zuvor bei mehreren hundertprozentigen Chancen liegen gelassen. Die Strafe wäre hart gewesen.

Gut eine Stunde lang gab es vor beiden Toren wenig Spektakuläres, nachdem Tony Franke bereits nach gut sechs Minuten die dringend notwendige Führung für den AFC bewerkstelligt hatte. Danach agierte der Tabellenführer vor allem nach dem Motto "nur keine Fehler machen". Die einzig große Chance vor der Pause vergab Kevin Muchow allein vor FCE-Torwart Kevin Manteufel (37.).

Im gleichen Trott ging es nach Wiederbeginn weiter, ehe ein paar unverbesserliche "Fußball-Fans" mit einem Böller-Kracher offenbar auch die Mentalität der Akteure auf dem Rasen beförderten. Die Gäste gaben durch den eingewechselten Christopher Regorius nach 68 Minuten ihren ersten gefährlichen Torschuss der gesamten Partie ab. Viele Spielunterbrechungen folgten, die letztlich zur beinahe unendlich wirkenden Zusatzspielzeit führten. Dann hatte es Kapitän Martin Rakoczy frei vor Manteufel auf dem Stiefel, die Entscheidung zu schaffen, doch wie so manch anderem Angermünder zitterten ihm in dieser Partie wohl die Beine stärker als sonst - der Keeper schnappte ihm jedenfalls den Ball vom Fuß (79.).

Nun setzten von den bestens besetzten Rängen auch erste "AFC-AFC"-Gesänge ein. Die Fans wollten ihr Team mit ins Ziel tragen. Als Volkan Zafer mustergültig von Martin Oertel freigespielt war, musste es dann 2:0 stehen - doch der Ball flog an Torwart und Gehäuse vorbei (86.).

Die eingangs erwähnte Szene auf der Gegenseite folgte, schließlich noch ein weiterer "Riese" für Rakoczy (90.+3). Dann erlöste Schiri Hübner die Platzherren - Titel und Aufstieg wurden feucht-fröhlich gefeiert.

Beste Laune dürfte auch in Gramzow geherrscht haben, wo der VfB nach 0:1-Rückstand noch mit 3:1 gegen Eintracht Wandlitz siegte und dadurch den Klassenerhalt klar machte. Es gibt somit keinen uckermärkischen Absteiger, was wiederum auch bedeutet, dass City Schwedt in der Uckermarkliga verbleibt.

Angermünde: Oppelt, Schuchert, Schmidt (6. Bieber), Steinbrecher, Bidjeng, Fuchs, Muchow (59. Zafer), Franke, Boche, Rakoczy, Oertel (90. Ahmadi)

Grünow: Kevin Manteufel, Discher, Wittenberg, Merker, Przelozny, Richter (64. Berendt), Fechner (64. Sieg), Thiele, Matthias Manteufel, Lange, Bäuerle (60. Regorius)