Noch Luft nach oben

Eberswalde (MOZ) Die Ebers-walder Grünen hatten aufgerufen und viele hatten die Demonstration "Für ein fahrradfreundliches Eberswalde" unterstützt. Darunter die Hochschule für nachhaltige Entwicklung, der Alnus, der Nabu und die SPD. Am Ende waren am späten Freitagnachmittag etwa 60 Fahrradfahrer, vom Kind bis zum Senioren, auf dem Marktplatz erschienen, um gemeinsam durch Eberswalde zu radeln und für bessere Verkehrsbedingungen einzutreten.

"Es gibt noch viel zu tun", sagte Torsten Kleinteich von den Barnimer Grünen. "Aber wir sind froh, dass die Stadt auf dem richtigen Weg ist". Ausdrücklich begrüßt er den umstrittenen Radfahrstreifen in der Heegermühler Straße. Dem schließt sich auch Anja Stache an, die mit Sohn Bjarne vorn im Korb an der Demo teilnahm. Sie verstehe nur nicht, warum viele Autofahrer dort trotzdem noch versuchen würden, nebeneinander zu fahren und es so für Radler eng machen. Aktuell gebe es aber ein ganz anderes Problem. "Ich fahre jeden Morgen zwischen 7 und 8 Uhr mit dem Rad über die Grabowstraße zur Arbeit. Das ist kreuzgefährlich". Grund fürs hohe Verkehrsaufkommen dort ist die Umleitung wegen der Baustelle Friedensbrücke. Es handelt sich also um eine zeitweise Gefährdung. Nichtsdestotrotz brauche Eberswalde mehr Radwege.

Wichtig ist nur, dass die dann auch gepflegt werden. Der Treidelweg zwischen Ragöser Schleuse und Stadtschleuse wachse jedes Jahr zur Sommerferienzeit an den Rändern zu, beschwerte sich ein Niederfinower Demo-Teilnehmer, der gern über diesen Weg in die Kreisstadt einrollt. Doch wenn Brennnesseln die nackten Waden streifen, bereite das wenig Vergnügen.

Neben aller Kritik gab es aber auch Lob. "Der Radweg nach Britz ist sehr schön geworden", sagte eine ältere Eberswalderin vor der Demo. Zu den überall propagierten Radstreifen auf der Straße habe sie allerdings ihre eigene Meinung. "Ich habe da ein Unsicherheitsgefühl. Vor allem, wenn Fahrzeuge mit Hänger von hinten an mir vorbeifahren". Schwierig werde es auch, wenn Radwege enden und nicht ersichtlich ist, wie es für die Leute im Sattel nun weitergeht.

Hochschulprofessor Pierre Ibisch hob vor dem Start der Rad-Demo die Umweltfreundlichkeit der Fortbewegungsart hervor und wies auf die kürzlich publizierte Forschungsarbeit zur Zerstückelung der Landschaft durch Verkehrsadern hin. Seit 14 Jahren sei er Eberswalder. Die Lebensqualität habe zugenommen. "Das hat sicher nichts damit zu tun, dass man überall mit dem Auto hinfahren kann", so Ibisch.

Vom Markt ins Leibnizviertel bis zum Bahnhof und zurück zum Park am Weidendamm fuhren die Demonstranten unter Geleit der Polizei. Dabei trotzten sie zeitweise heftigem Regen.