Berlin (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sieht trotz eingestandener Fehler weiter alle Chancen für die Bundestagswahl im September. "Ich glaube, ich hätte mich stärker als Bundespolitiker sichtbar machen müssen in den Landtagswahlen", sagte er am Sonntag bei der Vorstellung seines Buchs "Was mir wichtig ist" in Berlin. Man habe der Landespolitik in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen Vorrang gegeben.