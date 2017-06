Alte Liebe rostet nicht

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Ein neuer Ort, aber viele bekannte Gesichter: Zu ihrem jährlich stattfindenden Klassentreffen kamen die Zehdenicker Schüler des Jahrgangs 1929 erstmals im "Stadtgarten" zusammen. Und wie in den Vorjahren gab es ein freudiges "Hallo" für alle, die sich am Sonnabend trotz altersbedingter Schwierigkeiten auf den Weg gemacht hatten. Nach einer kurzen Begrüßung bat Organisatorin Helga Koltermann um eine Schweigeminute für jene, die im vergangenen Jahr verstorben sind. Anschließend kamen alle zum traditionellen Gruppenfoto zusammen. Und Helga Koltermann verriet, dass sie den "Stadtgarten" natürlich schon kannte - als junges Mädchen sei sie hier öfter zum Tanzen hergekommen. 1950, nach dem Zweiten Weltkrieg, musste sie mit ihrer Mutter nach Berlin ziehen. Seit der Wiedervereinigung organisiert sie die Klassentreffen, zu denen hauptsächlich Mittel- und Oberschüler kommen, aber auch vereinzelt andere Schüler. Im Herzen sei sie immer Zehdenickerin geblieben.

Erinnerungsfoto vor der Zügbrücke: Der Jahrgang 1929 der Mittel- und Oberschule traf sich in Zehdenick. © MZV/Ingmar Höfgen

Das Gefühl teilt sie sicher mit den meisten der Anwesenden. Zu den Teilnehmern mit der längsten Anreise zählte Horst Kubik, der schon viele Jahrzehnte im Ruhrgebiet lebt. "Was war Zehdenick damals für eine Sportstadt", erinnert sich der 88-Jährige. Ihn hatte es nach Berlin verschlagen, wo er in den 1950er-Jahren Eishockey spielte - unter anderem bei Dynamo Berlin. Dann aber flog er in den Westen und fand im damals prosperierenden Ruhrgebiet eine neue berufliche Heimat. Das Arbeitsleben damals sei "ein wahres Himmelreich" gewesen, sagt Kubik. Nach der Wende dann habe der "Kapitalismus voll zugeschlagen".

Dem Eishockey blieb er auch im Ruhrgebiet treu - erst als Spieler bei Eintracht Dortmund, später als Trainer des EC Deilinghofen, dem späteren ECD Iserlohn. Kubik wurde der erste deutsche Trainer des sauerländischen Vereins, in dem viele kanadische Soldaten spielten und der später aufstieg. Auf einen hauptberuflichen Trainerposten wollte er aber nicht wechseln.

In Zehdenick war Horst Kubik auch schon vor der Wende, besuchte regelmäßig seine Eltern. Auch zum Klassentreffen kam er mit Familie: Mit Sohn, Schwiegersohn und Enkel stattete er erst der Familie in Berlin einen Besuch ab, ehe alle gemeinsam einige Tage im Hotel Klement abstiegen. "Unsere alte Vereinskneipe", erinnerte sich Kubik, der nach dem Klassentreffen natürlich noch beim letzten Saisonspiel der Zehdenicker Fußballer vorbeischauen wollte.