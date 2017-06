artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bestes Sommerwetter, zahlreiche Starmusiker auf der Bühne und Spenden für den guten Zweck: Das Benefizkonzert «Peace x Peace» in der Berliner Waldbühne hat rund 20 000 Fans angezogen. Künstler wie Herbert Grönemeyer, Andreas Bourani, Die Fantastischen Vier, Freundeskreis, Fritz Kalkbrenner oder auch Samy Deluxe verzichten auf ihre Gage - die Einnahmen gehen an Unicef-Hilfsprojekte für Kinder in Krisenländern und auf der Flucht. Im vergangen Jahr kamen mehr als 400 000 Euro zusammen.