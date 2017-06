DFB-Elf bestreitet Auftaktspiel beim Confed Cup

artikel-ansicht/dg/0/

Sotschi (dpa) Die junge deutsche Fußball-Nationalmannschaft fiebert ihrem Auftaktspiel heute beim Confederations Cup gegen Australien entgegen. Die Mannschaft brenne auf diesen Start, sagte Bundestrainer Joachim Löw am Abend nach dem Abschlusstraining. Er gehe mit seiner Perspektivmannschaft mit einem unheimlich guten Gefühl in das Turnier. Das Spiel in Sotschi beginnt um 17.00 Uhr. Weitere Gegner in Gruppe B sind Chile und Kamerun. Das Spiel dieser beiden Teams endete 2:0 für Chile. Portugal und Mexiko trennten sich 2:2.