Nächster Titel für Libby Buder

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Bei den brandenburgischen Landesmeisterschaften der U14/Teil I in Brandenburg/Havel haben Libby Buder (W13) und Finley Alschweig (M12) die SG Gaselan Fürstenwalde außerordentlich erfolgreich vertreten. Sie gewannen je zwei Medaillen. Zudem holte Schiffer (U18) Silber.

artikel-ansicht/dg/0/1/1582276/

Libby Buder übertraf mit 5,18 m im Weitsprung als Einzige ihrer Altersklasse die 5-Meter-Marke und gewann einen für sie weiteren Landesmeistertitel in diesem Jahr. Im Sprintfinale lief Libby mit 10,00 s zwar eine neue persönliche Bestzeit, aber sie musste sich der Finsterwalderin Ina Palm um eine Hundertstel Sekunde geschlagen geben.

Auch Finley Alschweig lief mit 10,05 sec. eine neue Bestzeit, mit der er sich im Finale die Silbermedaille holte. Zuvor hatte er im Weitsprung mit 4,67 m Silber gewonnen.

Die U-14-Meisterschaften waren eingebettet in die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der Männer/Frauen und U18. Dort lieferte Joanne Schiffer (U18) von Gaselan einen tollen Weitsprungwettkampf ab. Bei wechselnden Winden, meist von vorn, sprang die Fürstenwalderin im fünften Durchgang auf ausgezeichnete 5,71 m und damit zu Silber. Den Sieg von Pia Preis (SCC Berlin) verfehlte sie nur um drei, die Norm für eine Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften um vier Zentimeter. Sie selbst als auch ihr Trainer Joachim Weihrich sind aber optimistisch, dass die Normerfüllung in den nächsten Wettkämpfen noch gelingen wird.

Mit Joanne mitgefreut hat sich auch ihre Vereinskameradin Luisa Kosch, die wegen einer Fußverletzung nur zuschauen konnte und vorerst keine Wettkämpfe bestreiten wird.