Konzept zur Entwässerung dringend nötig

Podelzig (MOZ) Schon dreimal sind in diesem Jahr bei Starkregen Grundstücke im Dorf stark überflutet worden. Darüber informierte der Vorsitzende des Bauausschusses, Maik Wissmann, in der jüngsten Beratung des Ausschusses. In dem Zusammenhang kritisierte er die Verzögerung der geplanten Teilsanierung des Kreuzungsbereiches am Reitweiner Weg. Die Gemeinde habe dafür ihren Finanzanteil von 45 000 Euro bereit gestellt, doch fehlten noch immer wichtige Zuarbeiten für die Ausschreibung. Dies sei besonders ärgerlich, weil in dem Bereich immer wieder Anwohner bei Starkregen "absaufen". Die Sanierung, bei der unter anderem der Einbau hoher Straßenborde vorgesehen ist, soll die Situation für die Anlieger verbessern. Insgesamt fehle für Podelzig ein Entwässerungskonzept, so Wissmann. Die vorhandenen Regenwasserbecken reichten nicht aus. Ausschussmitglieder verwiesen auf ein leider nicht mehr vorhandenes Grabensystem aus DDR-Zeiten. Sie schlugen vor, dass sich Vertreter der Landwirtschaftsunternehmen und der Gemeinde mit Experten an einen Tisch setzen sollten, um Maßnahmen gegen weitere Regenwasser-Überflutungen zu beraten.