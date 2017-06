Traditionsschützen treffen auf Robotik-Experten

artikel-ansicht/dg/0/

Ein lauter Knall ertönte auf dem Fußballplatz, Rauch stieg empor. Was einen kurzzeitig zusammenzucken ließ, war die historische Kanone des Vereins Korporierte Schützengilde zu Gransee 1851. "Helga" heißt das nachgebaute Geschoss. "In Erinnerung an meine verstorbene Mutter", sagte Rainer Hannemann. Gemeinsam mit seinem Sohn Mike baute er die preußische Kanone originalgetreu nach. Zwei Jahre haben sie daran getüftelt. 2008 sei sie dann endlich fertig geworden.

Nun ist sie Teil des neu gegründeten Schützenvereins. Neben ihrer Kanone hatten die Ehrenamtlichen zum Tag der Vereine auch je einen Stand mit Büchsenwerfen und Bogenschießen aufgebaut. Ein paar Meter weiter führte die Katastrophenschutz-Einheit des DRK-Kreisverbandes Gransee Erste-Hilfe-Maßnahmen vor. Gleich gegenüber hatte Kleintierzüchter Otmar Steinberg mit seinen Vereinskollegen zwei Ställe aufgestellt.

In einem waren sieben Wochen alte Kaninchen untergebracht, im anderen eine Zwerg-Wyandotte mit sechs eigenen Hühnerküken und "vier Flugenten-Küken, die habe ich ihr untergeschoben", sagte Otmar Steinberg. "Nur selten werden die angenommen, aber in diesem Fall hat es geklappt." 23 Mitglieder zähle der Kleintierzuchtverein Gransee. "Wir suchen händeringend nach jungen Mitgliedern", sagte der Kassenwart. Einmal im Monat komme der Verein, der auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurückblickt, in der Alten Feuerwache an der Vogelsangstraße zusammen. Jeder, der sich für Kleintiere interessiere, sei dort willkommen. Bis zum 18. Lebensjahr sei die Mitgliedschaft sogar frei.

In der Sporthalle stellten sich unter anderem der Verschönerungsverein Gransee und der Ortsverband der Senioren vor. Für einen Hingucker sorgten die Roboter der Granseer Werner-von-Siemens-Schule. In der Schul-AG "Lego-Robotik", der vom Förderverein unterstützt wird, werden sie gebaut. Ein Hobby, das den Schülern viel Ausdauer abverlange, sagte Lehrer Jens Richter-Mendau. Auch in den Ferien werde an den blinkenden und fahrenden Geräten gearbeitet. Im März dieses Jahres hat die Schul-AG den RoboCup-Pokal abgesahnt, ein deutschlandweiter Robotik-Wettbewerb.