Energie dominiert Schlagabtausch

Die Runde im Historischen Bahnhof sollte überschaubar bleiben. Aus diesem Grund, so erklärte der stellvertretende Vereinsvorsitzende des Choriner Land-Salons Hartmut Lindner am Abend, habe man sich auf die derzeit im Bundestag vertretenden Parteien beschränkt. Jens Koeppen (CDU), Stefan Zierke (SPD) und Thomas Dyhr (Bündnis90/Die Grünen) - allesamt Direktkandidaten im Wahlkreis 57 - waren der Einladung gefolgt. Linken-Bewerber Ralf Kaiser nicht. Wie diese Zeitung zuvor erfahren hatte, tritt er aus gesundheitlichen Gründen als Bewerber für den Bundestag zurück. Das bestätigte am Sonntag Sebastian Walter als Kreisvorsitzender der Partei. Einen neuen Direktkandidaten will Die Linke am 5.Juli benennen.

So blieb es zur Podiumsdiskussion bei drei Männern, die sich in erster Linie um das Thema Energie stritten. Grund dafür waren Gäste aus der Nord-Ost-Uckermark, wo Windräder in 800 Meter Entfernung zur Wohnbebauung stehen und den Bürgern zu schaffen machen. "Wo waren die Grünen, als die Windräder in den Nationalpark gebaut wurden", wollten sie von Thomas Dyhr wissen. Der Grünen-Kandidat berief sich auf die Rolle seiner Partei in der Opposition sowohl im Land- als auch im Bundestag. "Aber der Strom muss auch irgendwo herkommen", sagte der 50-jährige Bernauer. Man müsse sich darüber klar werden, welche Probleme schwergewichtiger sind.

Damit argumentierte er ähnlich wie sein Kontrahent von der SPD. "Fakt ist, keiner mag Atomstrom und auch Braunkohle finden viele doof", so Stefan Zierke. Natürlich müssten Gemeinden in der Nähe von Windkrafträdern auch von diesen profitieren, zum Beispiel in Form von Gewerbesteuern. Aus touristischer Sicht hält der 46-jährige Fremdenverkehrsexperte die Anlagen nicht für problematisch und bezog sich dabei auf eine Umfrage. Auch Argumente für Windkraft im Wald sieht er. Dieser nämlich würde die Geräusche der Rotoren schlucken. Mit dem Grünen-Kandidaten Dyhr wäre das nicht zu machen: "Windkraft im Wald haben wir bei uns in Bernau abgelehnt. Wenn so ein Ding brennt, haben wir ein Problem."

Klares Kontra zu weiteren Rädern gab Jens Koeppen von der CDU. "Es ist genug mit Windkraftanlagen. Punkt", sagte er. Die Akzeptanz dafür breche weg. Der 54-jährige Schwedter hält den Atomausstieg an sich für richtig, aber für überstürzt. Denn derzeit müsse Atomstrom zum Beispiel aus Tschechien bezogen werden, der in deutschen Werken sicherer hätte produziert werden können.

Für die Belastung der Bevölkerung durch Windkraftanlagen macht Koeppen Brandenburgs Landesregierung verantwortlich. Sie habe versäumt, höhere Abstandsregelungen festzulegen. Nicht die einzige Gelegenheit, die der CDU-Kandidat nutzte, um gegen die SPD von Dietmar Woidke auszuholen. So will sich Koeppen auch dafür einsetzen, die geplante Kreisreform in der Mark zu verhindern.

"Den Schwarzen Peter ans Land Brandenburg zu geben, ist immer schön einfach", reagierte SPD-Kandidat Zierke und erinnerte seinen Koalitionspartner in punkto Erneuerbare Energien an die mittlerweile zwölf Jahre währende Regierungsverantwortung, die Koeppen und die CDU inne hätten. Den Schwarzen Peter habe der Bund aus Zierkes Sicht auch beim Thema Finowkanal weitergegeben. Über Jahre sei man seiner Verantwortung für die Wasserstraße nicht nachgekommen. "Es ist unfair, wenn man das jetzt den Kommunen aufbürden will."

Schlusspunkt der Debatte in Chorin bildete das Thema Militärausgaben. "Würden sie einer Erhöhung zustimmen?", wollte eine Dame im Publikum wissen und machte deutlich, dass es für sie sinnvollere Verwendung für das Geld gebe. Dem schloss sich Stefan Zierke ohne Umschweife an. CDU-Kandidat Koeppen wies darauf hin, dass Deutschland nicht allein auf der Welt sei und eine Verantwortung als Bündnispartner habe. Als Argument für höhere Militärausgaben führte er auch die Bekämpfung des Terrors an. Grünen-Kandidat Thomas Dyhr widersprach vehement. Allein schon die Verknüpfung beider Themen, erschrecke ihn. Koeppen dagegen sei sehr wohl dafür, die Armee auch im Inland einzusetzen.