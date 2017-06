Klimapolitik in der Trump-Ära

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In der alten Forstakademie, Schicklerstraße 3, gibt es am Mittwoch um 19Uhr einen Abend zum Thema "Widerstand und Gegenwehr - US-amerikanische Klima- und Umweltpolitik in der Trump-Ära". Mit dabei sind Simon Richter, Professor an der University of Pennsylvania, und weitere internationale Gäste. Die Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung findet deshalb auf Englisch statt.