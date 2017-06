Ehrung, Schild und Tafeln am Kirchplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Am Sonnabend ist das älteste Bauwerk, die Stadtkirche, als Denkmal des Monats Juni gewürdigt worden. Frank Steffen, stellvertretender Vorsitzender der AG Städte mit historischen Stadtkernen des Landes und Bürgermeister von Beeskow, überreichte Pfarrer Johannes Menard und Bürgermeister Arno Jaeschke dazu Schild und Urkunde. Im Anschluss an das festliche Prozedere eröffnete Brigitte Faber-Schmidt vom Verein Kultur und Geschichte auf dem Kirchplatz die Ausstellung zu Lutheranern und Reformierten in Altlandsberg - passend zum Jahresthema von Kulturland Brandenburg "Reformieren -eine Bewegung findet Stadt". Das festliche Ende des Tages stellte der Auftakt der Sommerkonzerte in der Stadtkirche dar.