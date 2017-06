Lange Nacht auf dem Waldcampus

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung lädt am 30.Juni zur ersten Langen Nacht der Waldwissenschaften ein. Sie findet zwischen 17 und 23Uhr auf dem Waldcampus statt. Möglich ist dann unter anderem eine Boden-Schnelluntersuchung im bodenkundlichen Labor. "Bringen Sie ihren Dreck mit" werden die Besucher aufgefordert. Untersucht werden außerdem Puppen, Larven und Kokons von Waldinsekten. Messeinrichtungen zur Erfassung der Wasserflüsse in Bäumen sowie Fallen und Sende-Halsbänder aus der wildökologischen Forschung werden den Gästen vorgestellt.

Gastgeber der Langen Nacht sind neben der HNE der Landesbetrieb Forst, das Thünen-Institut und die Materialprüfanstalt Brandenburg. Bürgermeister Friedhelm Boginski ist Schirmherr der Veranstaltung in der Alfred-Möller-Straße1. Nach der Exkursion in die Wissenschaftsbereiche schließt sich eine Studentenparty an.