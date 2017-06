Blau-Weiss macht Schlappe aus Hinrunde wett

artikel-ansicht/dg/0/

Trotz vieler Ausfälle (Björn Keller, Bernwald, Lange, Härtel) schaffte es Blau-Weiss Markendorf, gegen eine der besten Mannschaften der Rückrunde (12 Siege) im heimischen Sportpark ungeschlagen zu bleiben. Vor Wochen noch verlor sie gegen dieselbe Mannschaft mit 0:5.

Die Zuschauer waren erstaunt, dass Markendorf anfangs das Spiel gegen den Tabellendritten bestimmte und zahlreiche Chancen liegen ließ. Den Torreigen eröffnete Tommy Klatt nach 24 Minuten mit einer guten Einzelleistung. Wenig später besorgte Jan Mutschler per Kopfball die 2:0-Führung. Das war der Weckruf für die Bad Saarower, die bis zur Pause besser ins Spiel kamen und noch vor dem Halbzeitpfiff den 2:2-Ausgleich durch Paul Zucker (40.) und René Hoffmann (44/Elfmeter) schafften.

Nach dem Wechsel zeigte sich ein ähnlicher Verlauf. Markendorf tat mehr fürs Spiel und so konnte der Gastgeber durch Czeslaw Biesiada nach Sololauf im Strafraum verdient mit 3:2 in Führung gehen (63.). Doch durch einen herrlichen Freistoß vom Bad Saarower Stefan Hoppe aus 20 Meter in den "Dreiangel" (68.) reichte es für die Blau-Weissen diesmal nicht zum Sieg. Die Tageszielstellung, nicht zu verlieren, wurde erreicht und Markendorf blieb in der gesamten Saison zu Hause ungeschlagen.

Nach dem Spiel waren beide Trainer mit dem Ergebnis zufrieden und resümierten eine erfolgreiche Saison für ihre Mannschaften. Oliver Maaß von den Gästen fasste zusammen: "Das war eine klasse Fußballspiel für einen letzten Spieltag, obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging." Im Anschluss feierten Fans, Sponsoren und Spieler die erfolgreiche Saison und formulierten die Ziele für die neue Saison. "Die Vorbereitungen haben schon begonnen. Die Formierung des Teams ist in vollem Gange. Es wird bis auf altersbedingte Abgänge kein Spieler den Verein verlassen und es wird punktuelle Verstärkungen für die neue Saison geben", so der sportliche Leiter Volker Rudolph.

Markendorf: Dmuchowski - Nick Keller (80. Biemüller), Lukas Herrmann, Danowski, Pavlenko - Neumann (46. Koch), Kaszmarek, Mutschler, Biesiada - Kloß, Klatt (75. Gläßer) - Schiedsrichter: Daniel Habertag (Niederlausitz)- Zuschauer: 127