Auto rutscht in Wassergraben

artikel-ansicht/dg/0/

Demnitz (MOZ) Die 27-jährige Fahrerin eines Skoda ist am Freitag, gegen 23.50 Uhr, auf der Kreisstraße zwischen Demnitzer Mühle und Demnitz - auf Höhe des Abzweigs nach Briesen - aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einen Wassergraben gefahren. Durch den Unfall erlitt die Frau einen Schock, sie wurde noch vor Ort ambulant versorgt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro, wie die Polizei mitteilte.