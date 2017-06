artikel-ansicht/dg/0/

Der Gastgeber besaß den ersten "Riesen", als Pascal Vergin den völlig ungedeckten Niko Jose auf Höhe des Strafraums bediente, Keeper Bartosz Klonowski aber dessen Kopfball gedankenschnell aus dem Eck fischte (2.). Auf der Gegenseite legte Patrick Büchner, diesmal als "Sechser" agierend, per Kopf das Leder auf den aufgerückten Nico Hubich ab - der zog nach kurzer Drehung flach zum 0:1 ab (5.). Doch die erhoffte Sicherheit gab dieser Treffer den Gästen nicht. Fehlende Zuordnung gerade im zentralen defensiven Bereich sowie viele kleine Flüchtigkeitsfehler im Spielaufbau ließen den Angriffsaufbau immer wieder empfindlich stocken.

Doch zum Glück offenbarten die Gastgeber in ihrer Offensive erhebliche Defizite, verspielten einige Chancen bereits im Ansatz. Erschwerend für die Schwedter folgte der frühe Verletzungsausfall von Lukasz Kargol - die damit verbundene Umstellung brachte weitere Unruhe. Doch als Marcin Lapinski in einen Pass der Gastgeber lief, bis zur Grundlinie stiefelte und auf Michal Adamczak zurücklegte, musste sich Keeper Marc Brossius schon mächtig strecken, um den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke zu lenken (28.). Dann schlug Hubich einen klasse Diagonalball auf Marcel Freitag, dessen Ablage Marcin Lapinski mit einem Heber zu verwerten versuchte, der aber am Tor vorbei ging (34.).

Kurz vor dem Pausenpfiff besaßen die Schwedter ihre größte Chance zum Führungsausbau. Philipp Ulrich und Marcin Lapinski spielten sich auf dem linken Flügel durch, Ulrichs Abschluss zischte um Zentimeter am langen Pfosten vorbei (44.). Es folgte eine an Höhepunkten noch ärmere zweite Hälfte. Nach fast einer Stunde scheiterte Toni Simon am aufmerksamen Klonowski (61.). Höchste Alarmstufe herrschte auch, als Silvio Pohlmann bei einer Flanke gerade noch den Fuß vor dem einschussbereiten Toni Dietrich dazwischen bekam (70).

Der entscheidende "Lucky-Punch" gelang bei zu inkonsequent ausgespielten Angriffen noch nicht (Ullrich 71., 76.). Als aber Michal Adam-czak zentral ein Abspiel abfing und in den Strafraum marschierte, konnte er nur per Foulspiel gebremst werden. Tomasz Lapinski traf unhaltbar vom Punkt zum 0:2 (79.).

Schwedt: Klonowski, Tomasz Lapinski, Stephan Liermann, Kargol (17. Matthias Liermann), Hubich, Adamczak, Pohlmann, Ulrich, Marcin Lapinski, Freitag (63. Glubs), Büchner